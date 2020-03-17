Из-за коронавируса в Ярославле будут дезинфицировать общественный транспорт

Из-за пандемии коронавируса в Ярославле власти рекомендовали перевозчикам тщательнее следить за чистотой подвижного состава. Речь идёт как о муниципальном транспорте, так и о маршрутках.



— Распоряжений пока не было, — сообщили в мэрии Ярославля. — Перевозчикам указано усилить работу по санитарной обработке и уборке салонов перед выпуском.



Речь идёт о том, что к стандартной мойке и уборке салона необходимо добавить протирку поручней с помощью дезинфицирующих средств.



Напомним, 17 марта в Ярославле выявили первого зараженного коронавирусной инфекцией. Анализ подтвердил присутствие вируса в организме 40-летней женщины, которая недавно вернулась из Доминиканской Республики. Сейчас она и ее муж размещены в боксах инфекционной больницы. Состояние пациентки оценивают как среднетяжелое.

