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Из-за коронавируса в Ярославле будут дезинфицировать общественный транспорт

Что добавят к традиционной уборке в салоне

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В Ярославле перевозчикам рекомендовано&nbsp;тщательнее следить за чистотой подвижного состава

В Ярославле перевозчикам рекомендовано тщательнее следить за чистотой подвижного состава

Из-за пандемии коронавируса в Ярославле власти рекомендовали перевозчикам тщательнее следить за чистотой подвижного состава. Речь идёт как о муниципальном транспорте, так и о маршрутках.

— Распоряжений пока не было, — сообщили в мэрии Ярославля. — Перевозчикам указано усилить работу по санитарной обработке и уборке салонов перед выпуском.

Речь идёт о том, что к стандартной мойке и уборке салона необходимо добавить протирку поручней с помощью дезинфицирующих средств.

Напомним, 17 марта в Ярославле выявили первого зараженного коронавирусной инфекцией. Анализ подтвердил присутствие вируса в организме 40-летней женщины, которая недавно вернулась из Доминиканской Республики. Сейчас она и ее муж размещены в боксах инфекционной больницы. Состояние пациентки оценивают как среднетяжелое.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
18 мар 2020 в 00:24

а средства то для дезинфекции есть в продаже?

гость
17 мар 2020 в 21:42

а ещё пассажир которые чихают и кашляют выкидывать на остановках будут