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В Ярославской области выявили 9 новых предположительно положительных тестов на коронавирус

Губернатор Дмитрий Миронов озвучил актуальную на 13 апреля информацию по распространению COVID-19

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Ежедневно в лаборатории делают сотни тестов на коронавирус

Ежедневно в лаборатории делают сотни тестов на коронавирус

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов озвучил актуальную на 13 апреля информацию по распространению новой коронавирусной инфекции в регионе.

— Новых подтверждённых тестов на коронавирусную инфекцию в регионе нет, — сообщил Дмитрий Миронов. — Один из условно положительных, отправленных накануне, не подтвердился. К оставшимся трём добавилось девять сомнительных.

Кроме того, сейчас в регионе ждут подтверждения новой порции предположительно положительных тестов.

— Пробы анализов 12 человек отправлены в Москву для подтверждения, — рассказали в правительстве Ярославской области.

В итоге на сегодняшний день в Ярославской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 официально зарегистрировано 27 человек, из них 6 пациентов полностью выздоровели, на лечении от COVID-19 находится 21 человек. Они изолированы в больницах в Ярославле, Рыбинске и Тутаеве. За последние сутки были обследованы 384 человека, в обязательной изоляции находится 161 человек.

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