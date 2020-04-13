В Ярославской области выявили 9 новых предположительно положительных тестов на коронавирус

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов озвучил актуальную на 13 апреля информацию по распространению новой коронавирусной инфекции в регионе.



— Новых подтверждённых тестов на коронавирусную инфекцию в регионе нет, — сообщил Дмитрий Миронов. — Один из условно положительных, отправленных накануне, не подтвердился. К оставшимся трём добавилось девять сомнительных.



Кроме того, сейчас в регионе ждут подтверждения новой порции предположительно положительных тестов.



— Пробы анализов 12 человек отправлены в Москву для подтверждения, — рассказали в правительстве Ярославской области.

