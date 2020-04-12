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За сутки зараженных коронавирусом стало вдвое больше

За сутки зараженных коронавирусом стало вдвое больше

По данным оперативного штаба России на 12 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в Ярославской области выросло вдвое — за сутки официально вирус подтвердили сразу у 14 человек. Таким образом общее число заболевших составило 27 человек.

— Тяжелых случаев нет, — уточнили в оперативном штабе правительства Ярославской области. — Подтвердились 14 из 15 ранее сомнительных тестов. Один случай не подтвердился.

Один из подтвержденных тестов — у пациентки пульмонологического отделения больницы № 2 имени Пирогова в Ярославле. Из-за нее все отделение закрыли на карантин вместе с пациентами и докторами.

За сутки выздоровели еще три человека, предварительно положительные тесты выявили у четырех. Всего на лечении находится 21 человек.

По данным губернатора области:

  • обследовано за сутки — 600 человек;
  • в обязательной изоляции — 268 человек.

За минувшие сутки в России выявили COVID-19 у 2186 человек.

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