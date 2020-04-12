По данным оперативного штаба России на 12 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в Ярославской области выросло вдвое — за сутки официально вирус подтвердили сразу у 14 человек. Таким образом общее число заболевших составило 27 человек.

— Тяжелых случаев нет, — уточнили в оперативном штабе правительства Ярославской области. — Подтвердились 14 из 15 ранее сомнительных тестов. Один случай не подтвердился.