По данным оперативного штаба России на 12 апреля, число зараженных коронавирусной инфекцией в Ярославской области выросло вдвое — за сутки официально вирус подтвердили сразу у 14 человек. Таким образом общее число заболевших составило 27 человек.
— Тяжелых случаев нет, — уточнили в оперативном штабе правительства Ярославской области. — Подтвердились 14 из 15 ранее сомнительных тестов. Один случай не подтвердился.
Один из подтвержденных тестов — у пациентки пульмонологического отделения больницы
За сутки выздоровели еще три человека, предварительно положительные тесты выявили у четырех. Всего на лечении находится 21 человек.
По данным губернатора области:
- обследовано за сутки — 600 человек;
- в обязательной изоляции — 268 человек.
За минувшие сутки в России выявили COVID-19 у 2186 человек.