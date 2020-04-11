Откуда в Ярославль привозят коронавирус: вся информация о ситуации с COVID-19 в режиме онлайн

Несколько дней назад мы спросили, что волнует вас в эти непростые времена? И получили около 500 вопросов, часть из которых была о вирусе, рамках и режимах, которые появились в России и остальном мире.
И теперь мы собираем ответы на самые частые вопросы.
Мы искренне надеемся, что этот текст вы читаете дома, соблюдая все заветы изоляции, — ведь так быстрее закончится вся эта история с пандемией.
Ну а теперь разминаемся! Надо держать себя в форме, чтобы не удивиться летом, когда шорты начнут трещать.
Ярославский тренер Сергей Грибушков показал, как подкачаться дома (нет, отсутствие гантелей и тренажеров дома — не оправдание, хватит одного стула).
Видеотренировка.
В Тюмени первая смерть пациента с коронавирусом. Это женщина 66 лет. Она прилетела из Москвы, состояние было осложнено хроническими заболеваниями. С первого дня заболевшая находилась в тяжелом состоянии и была подключена к ИВЛ, сообщают наши коллеги 72.RU.
Дурная, конечно, история. Бабуля (80 лет, в зоне риска) попросила почтальона оставить пенсию на лестнице между этажами. Но в ответ получила хамский ответ. Разобрались в этой истории и узнали, как положено теперь передавать пенсии и пособия тем, кто самоизолировался.
Краткий обзор за сутки
Для начала — краткий обзор за минувшие сутки:
- Новых подтвержденных диагнозов «коронавирусная инфекция» в регионе за последние сутки не было. Предварительно положительные результаты анализов дали тесты 15 человек (к шестерым добавились ещё девять).
- На самоизоляции в регионе находится 551 человек, все они прибыли в регион из эндемичных стран до 1 апреля. На обсервации в инфекционных больницах находятся 6 человек, которые прибыли в аэропорты Москвы уже в этом месяце.
- С 1 апреля список людей, у которых возьмут анализы на коронавирус, увеличился. В него попали: люди, старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; медицинские работники, имеющие риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, — 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, — немедленно; находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций — при появлении симптомов респираторного заболевания.
- Во время пандемии коронавируса потери в регионе несет малый и средний бизнес. Не исключением стала и туристическая отрасль. В старейшей гостинице Ярославля «Которосли» прошли массовые увольнения.
- Застрявшей в России из-за коронавируса американке вернуться на родину помогли гуманитарные активисты из Ярославской области.
- В Ярославской области откроют школы для ЕГЭ и ОГЭ. В департаменте образования Ярославской области сообщили, что школьные экзамены у учеников 9-х и 11-х классов начнутся с 8 июня. Экзамены пройдут в единые для всех даты только тогда, когда это будет возможно сделать без риска для здоровья детей и учителей.
- Минпросвещения готово отпустить школьников на досрочные каникулы: мы выяснили, что будет в Ярославской области.