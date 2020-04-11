Откуда в Ярославль привозят коронавирус: вся информация о ситуации с COVID-19 в режиме онлайн

Несколько дней назад мы спросили, что волнует вас в эти непростые времена? И получили около 500 вопросов, часть из которых была о вирусе, рамках и режимах, которые появились в России и остальном мире.



И теперь мы собираем ответы на самые частые вопросы.

Мы искренне надеемся, что этот текст вы читаете дома, соблюдая все заветы изоляции, — ведь так быстрее закончится вся эта история с пандемией.

