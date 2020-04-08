В редакцию 76.RU обратился житель дома в Рыбинске, где у пенсионерки обнаружили коронавирус. Сосед женщины по дому пожаловался: люди теперь боятся выходить из квартир вообще.

— Мы не трогаем ни ручки, ни двери, вообще ничего. Приходится, как акробатам, изворачиваться. Дверь открываю, взявшись за её верхнюю часть. Кнопки нажимаем локтями, — говорит мужчина. — Мы испугались, конечно, заражения. Написали в общий чат. Но нас там обхаяли, что наводим панику.

Он также пожаловался на отсутствие дезинфекции. Мы связались с управляющей компанией, обслуживающей дом.