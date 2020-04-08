В редакцию 76.RU обратился житель дома в Рыбинске, где у пенсионерки обнаружили коронавирус. Сосед женщины по дому пожаловался: люди теперь боятся выходить из квартир вообще.
— Мы не трогаем ни ручки, ни двери, вообще ничего. Приходится, как акробатам, изворачиваться. Дверь открываю, взявшись за её верхнюю часть. Кнопки нажимаем локтями, — говорит мужчина. — Мы испугались, конечно, заражения. Написали в общий чат. Но нас там обхаяли, что наводим панику.
Он также пожаловался на отсутствие дезинфекции. Мы связались с управляющей компанией, обслуживающей дом.
— У нас есть необходимое взаимодействие с Роспотребнадзором, никаких отклонений от утверждённых норм нет, — рассказал директор управляющей компании «Волжский» Николай Шишкин. — Всё по предписанию Роспотребнадзора — всё сделали. Часть сделали, часть будем делать. Я не уполномочен об этом разговаривать.
За ответом мы обратились в мэрию Рыбинска.
— Обработка подъезда будет выполнена сегодня. Управляющая компания «Волжский» привлекает для этого специализированную организацию, у которой есть в арсенале специальные дезинфицирующие средства. В обязательном порядке будут обработаны все поверхности (дверные ручки, перила, подоконники, лестницы, пол). Если будет предписание Роспотребнадзора на повторную обработку, то УК выполнит его, — сообщили в городской администрации.
О том, что у пожилой женщины в Рыбинске обнаружили коронавирусную инфекцию, стало известно вчера. Также появились подробности, как пенсионерка заразилась и какие первые симптомы почувствовала.
Всю оперативную информацию о коронавирусе в Ярославской области мы собираем в режиме онлайн в нашей хронике за 8 апреля.