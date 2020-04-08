Подробности о заболевших, состав сухого пайка: всё о коронавирусе в Ярославле - в режиме онлайн

Тоже вечерняя история, но поздняя, так что повторим, тут важное.
Узнали, как заразилась пенсионерка из Рыбинска. И какой первый симптом у неёё был. Успокаивает ,что состояние у нее стаильное. Желаем здоровья!
По традиции, коротенечко - о минувшем дне:
- За минувшие сутки число заражённых COVID-19 увеличилось почти вдвое: в регионе выявили ещё пятерых заболевших.
- Малоимущим и многодетным семьям начали развозить еду: в продуктовом наборе овощи, пельмени и мороженое.
- Мэр Ярославля рассказал, как из-за коронавируса город сэкономил на ремонте дорог и уборке.
- Из больницы выписали второго переболевшего коронавирусом в Ярославле.
- Отложили открытие сезона навигации и работу речного трамвайчика из-за коронавируса.
- С ярославцев не будут трясти штрафы за коммуналку до 1 января 2021 года.
- С фармацевтического завода в Ярославле уже отправили в больницы первое лекарство от коронавируса для тестирования.