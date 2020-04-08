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Тема дня + 5 новых случаев коронавируса в Ярославле
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Подробности о заболевших, состав сухого пайка: всё о коронавирусе в Ярославле - в режиме онлайн

Вся информация о COVID-19, актуальная на 8 апреля, в нашей хронике

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Соблюдайте чистоту и гигиену!

Соблюдайте чистоту и гигиену!

Привет, друзья! Надеемся, сегодняшний день принесёт всё же хорошие новости? и оперативный штаб не сообщит о новых заболевших. Но мы в любом случае следим за ситуацией с коронавирусом в Ярославле в режиме онлайн. Следите и вы - в нашей трансляции. Будьте здоровы (но если что - чихайте в локоток)!

Ольга Прохорова

Тоже вечерняя история, но поздняя, так что повторим, тут важное.

Узнали, как заразилась пенсионерка из Рыбинска. И какой первый симптом у неёё был. Успокаивает ,что состояние у нее стаильное. Желаем здоровья!

Ольга Прохорова

По традиции, коротенечко - о минувшем дне:

  • За минувшие сутки число заражённых COVID-19 увеличилось почти вдвое: в регионе выявили ещё пятерых заболевших.
  • Малоимущим и многодетным семьям начали развозить еду: в продуктовом наборе овощи, пельмени и мороженое.
  • Мэр Ярославля рассказал, как из-за коронавируса город сэкономил на ремонте дорог и уборке.
  • Из больницы выписали второго переболевшего коронавирусом в Ярославле.
  • Отложили открытие сезона навигации и работу речного трамвайчика из-за коронавируса.
  • С ярославцев не будут трясти штрафы за коммуналку до 1 января 2021 года.
  • С фармацевтического завода в Ярославле уже отправили в больницы первое лекарство от коронавируса для тестирования.

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