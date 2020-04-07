В Ярославской области до Нового года ввели мораторий на пени по оплате коммуналки

В Госжилнадзоре также сообщили, что если после 6 апреля наступило время поверки счетчика на воду, свет или газ, а гражданин не смог этого сделать, показания приборов будут приниматься по-прежнему. После возобновления обычного режима работы предприятий необходимость поверять приборы учета будет восстановлена.

По вопросам правильности начисления оплаты коммунальных услуг граждане могут обращаться в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области.



Такие меры направлены на защиту населения, которое находится в самоизоляции, испытывает проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг. При этом обязанность своевременно оплачивать услуги ЖКХ сохраняется.



По последним данным, в Ярославской области COVID-19 официально выявили у 12 человек. Двое уже выздоровели, остальные десять лечатся в инфекционных больницах.



Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе - в нашей хронике.

