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В Ярославской области до Нового года ввели мораторий на пени по оплате коммуналки

В департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов пояснили, что это означает

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Пени за просрочку оплаты коммуналки в Ярославской области не будут начислять до конца года

Пени за просрочку оплаты коммуналки в Ярославской области не будут начислять до конца года

В Ярославской области власти сообщили, что до 1 января 2021 года приостановлено начисление и взыскание неустоек за задержки оплаты коммунальных услуг. Мораторий вступил в силу с 6 апреля. Он будет касаться оплаты за газ, электроэнергию, отопление, водоснабжение, канализацию, вывоз бытовых отходов и взносов на капремонт. Как пояснили в департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов, это не означает, что имеющаяся ранее задолженность по начисленным неустойкам будет списана.

— От платежной дисциплины зависит устойчивость предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают работать и обеспечивают потребителей светом, водой, теплом, — пояснила и.о. директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова.

В Госжилнадзоре также сообщили, что если после 6 апреля наступило время поверки счетчика на воду, свет или газ, а гражданин не смог этого сделать, показания приборов будут приниматься по-прежнему. После возобновления обычного режима работы предприятий необходимость поверять приборы учета будет восстановлена.

По вопросам правильности начисления оплаты коммунальных услуг граждане могут обращаться в департамент государственного жилищного надзора Ярославской области.

Такие меры направлены на защиту населения, которое находится в самоизоляции, испытывает проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг. При этом обязанность своевременно оплачивать услуги ЖКХ сохраняется.

По последним данным, в Ярославской области COVID-19 официально выявили у 12 человек. Двое уже выздоровели, остальные десять лечатся в инфекционных больницах.

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