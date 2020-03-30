В Ярославле чиновники и силовики следят, чтобы бизнес не нарушал режим карантина

В Ярославле по торговым центрам, рынкам, кафе, ресторанам, парикмахерским и другим объектам потребительского рынка начали ходить чиновники, полицейские и прокуроры. Они проверяют, чтобы эти заведения были закрыты и их владельцы не нарушали режим карантина, введённый из-за угрозы распрострарнения новой коронавируксной инфекции.



— Уже проверили 285 объектов потребительского рынка: 123 предприятия общественного питания, 70 предприятий бытового обслуживания, 49 торговых центров, 33 НТО со специализацией «Быстрое питание», рынки и городские парки, — сообщили в мэрии Ярославля. — Выявлены нарушения в 17 торговых центрах и на одном рынке, 13 руководителям прокуратурой выписано предостережение.

