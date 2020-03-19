В Ярославле соцсети и мессенджеры в последние дни взрываются информацией о новых случаях коронавируса, мошенниках, которые ходят по квартирам под видом медиков и усыпляют людей газом. Даже не стесняются передавать слухи о смерти заболевшей в Ярославле женщины. Мы собрали самые распространенные страшилки о коронавирусе, которые уже опровергли в областном правительстве и полиции. Итак, чего на самом деле не надо бояться.
Фейк: умерла женщина, заболевшая коронавирусом
Правда: по сообщению главного врача инфекционной клинической больницы Нины Лужинской, состояние пациентки на 19 марта стабильное, субъективно наблюдаются улучшения.
Фейк: в Ярославской клинической больнице № 9 был смертельный случай от коронавируса
Правда: смертельных случаев от коронавируса в Ярославской области не зарегистрировано.
Фейк: в Ярославле коронавирус подозревают у пациентки и сотрудников клинической больницы № 10
Правда: по данным Роспотребнадзора, на 18 марта под наблюдением находятся 139 человек, приехавших из эндемичных стран и контактировавших с ними. На 19 марта новых случаев коронавируса в Ярославской области не выявлено.
Фейк: в Угличе зафиксирован случай коронавируса, в Ярославле — пять
Правда: фейк запустил один из угличских школьников. Сейчас в ситуации разбираются педагоги и правоохранительные органы.
Фейк: в Угличе две школы закрыли на карантин, потому что дети, побывавшие с родителями в Европе, не зная о карантине, явились на занятия
Правда: ничего такого не было. Школы Углича, как и по всей стране, переведены на режим свободного посещения. А с 23 марта в них должны начаться каникулы.
Фейк: директор одного из предприятий Ярославля вернулся из-за границы и не прошел карантин. В результате сотрудники предприятия начали болеть, в том числе и пневмонией. Одна женщина умерла от двусторонней пневмонии. Никто не знает, проверяли ли ее на коронавирус.
Правда: По данным Роспотребнадзора по Ярославской области, все заболевшие пневмонией в обязательном порядке проверяются на коронавирус. Мониторинг ведётся в ежедневном режиме. На данный момент в регионе зафиксирован только один человек, заразившийся коронавирусом. Других заболевших нет.
Фейк: по домам ходят люди в медицинских и химкостюмах. Говорят, что в вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом, проходит дезинфекция квартир. Заходят в квартиру, усыпляют газом и выносят всё из квартиры. Будьте бдительны, передайте дальше
Правда: Управление МВД России по Ярославской области сообщает, что данная информация недостоверная и носит фейковый характер.
Фейк: покупайте продукты, на следующей неделе закроют магазины
Правда: Департамент АПК Ярославской области сообщил, что данная информация не соответствует действительности. Все предприятия розничной торговли Ярославской области (торговые центры, магазины, фермерские лавки, рынки) работают в штатном режиме. При необходимости их режим работы продлят, а также увеличат штат сотрудников.
Напомним, за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно-значимой информации предусмотрены штрафы: для граждан — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
То что не зарегистрировано это не значит что таких случаев нет. Просто наша отсталая медицина не может своевременно диагностировать.