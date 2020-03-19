Фейк: в Ярославской клинической больнице № 9 был смертельный случай от коронавируса



Правда: смертельных случаев от коронавируса в Ярославской области не зарегистрировано.

Фейк: в Ярославле коронавирус подозревают у пациентки и сотрудников клинической больницы № 10



Правда: по данным Роспотребнадзора, на 18 марта под наблюдением находятся 139 человек, приехавших из эндемичных стран и контактировавших с ними. На 19 марта новых случаев коронавируса в Ярославской области не выявлено.



Фейк: в Угличе зафиксирован случай коронавируса, в Ярославле — пять



Правда: фейк запустил один из угличских школьников. Сейчас в ситуации разбираются педагоги и правоохранительные органы.



Фейк: в Угличе две школы закрыли на карантин, потому что дети, побывавшие с родителями в Европе, не зная о карантине, явились на занятия



Правда: ничего такого не было. Школы Углича, как и по всей стране, переведены на режим свободного посещения. А с 23 марта в них должны начаться каникулы.



Фейк: директор одного из предприятий Ярославля вернулся из-за границы и не прошел карантин. В результате сотрудники предприятия начали болеть, в том числе и пневмонией. Одна женщина умерла от двусторонней пневмонии. Никто не знает, проверяли ли ее на коронавирус.