Ярославцы друг другу пересылают в мессенджерах тревожную информацию.



— По домам ходят люди в медицинских и химкостюмах. Говорят, что в вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом, проходит дезинфекция квартир. Заходят в квартиру, усыпляют газом и выносят всё из квартиры. Будьте бдительны, передайте дальше! — говорится в сообщениях.



Многие переживают, предупреждают детей и пожилых родственников о новом формате преступлений. Но в правоохранительных органах заверили, что это не правда.

