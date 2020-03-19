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Ярославцы пугают друг друга страшилками об усыплении газом

Ярославцы пугают друг друга страшилками об усыплении газом

Ярославцы друг другу пересылают в мессенджерах тревожную информацию.

— По домам ходят люди в медицинских и химкостюмах. Говорят, что в вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом, проходит дезинфекция квартир. Заходят в квартиру, усыпляют газом и выносят всё из квартиры. Будьте бдительны, передайте дальше! — говорится в сообщениях.

Многие переживают, предупреждают детей и пожилых родственников о новом формате преступлений. Но в правоохранительных органах заверили, что это не правда.

— Управление МВД России по Ярославской области сообщает, что данная информация недостоверная и носит фейковый характер, — прокоментировали в пресс-службе региональной полиции.

Напомним, за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно-значимой информации предусмотрены штрафы: для граждан — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

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коронавирусполиция
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
19 мар 2020 в 13:30

И правильно делают, что предупреждают родственников. Сейчас очень много аферистов. Пусть люди будут готовы ко всему