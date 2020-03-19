Ярославцы друг другу пересылают в мессенджерах тревожную информацию.
— По домам ходят люди в медицинских и химкостюмах. Говорят, что в вашем доме зафиксирован случай заражения коронавирусом, проходит дезинфекция квартир. Заходят в квартиру, усыпляют газом и выносят всё из квартиры. Будьте бдительны, передайте дальше! — говорится в сообщениях.
Многие переживают, предупреждают детей и пожилых родственников о новом формате преступлений. Но в правоохранительных органах заверили, что это не правда.
— Управление МВД России по Ярославской области сообщает, что данная информация недостоверная и носит фейковый характер, — прокоментировали в пресс-службе региональной полиции.
Напомним, за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно-значимой информации предусмотрены штрафы: для граждан — от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
И правильно делают, что предупреждают родственников. Сейчас очень много аферистов. Пусть люди будут готовы ко всему