Первый случай коронавируса в Ярославле: женщину вместе с мужем поместили в спецбокс

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал подробности о первом случае коронавируса в Ярославле. Он сообщил, что подцепившая инфекцию COVID-19 женщина вместе с мужем находится на стационарном лечении.
— Они помещены в специальный бокс в областной инфекционной больнице, состояние здоровья у пациентки средней тяжести, — сообщил Дмитрий Миронов. — Оказывается необходимая медицинская помощь. Установлено наблюдение за теми, с кем она контактировала.
Как стало известно ранее, 40-летняя женщина накануне вернулась из поездки в Доминиканскую республику. Возвращалась домой через Цюрих и Москву.
Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции: 111 — у россиян, 2 — у граждан Китая, 1 — у гражданина Италии. Выздоровели 6 человек.
Сколько она уже заразила пока ехала из Москвы и ходила в магазины