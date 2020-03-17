Первый случай коронавируса в Ярославле: женщину вместе с мужем поместили в спецбокс

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал подробности о первом случае коронавируса в Ярославле. Он сообщил, что подцепившая инфекцию COVID-19 женщина вместе с мужем находится на стационарном лечении.



— Они помещены в специальный бокс в областной инфекционной больнице, состояние здоровья у пациентки средней тяжести, — сообщил Дмитрий Миронов. — Оказывается необходимая медицинская помощь. Установлено наблюдение за теми, с кем она контактировала.



Как стало известно ранее, 40-летняя женщина накануне вернулась из поездки в Доминиканскую республику. Возвращалась домой через Цюрих и Москву.

