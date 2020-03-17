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Первый случай коронавируса в Ярославле: женщину вместе с мужем поместили в спецбокс

Женщина недавно вернулась из Доминиканской республики через Цюрих и Москву

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Для лечения людей от коронавируса в Ярославле&nbsp;<a href="https://76.ru/text/health/69034822/" target="_blank" class="_">подготовили инфекционную больницу</a>&nbsp;на проспекте Октября

Для лечения людей от коронавируса в Ярославле подготовили инфекционную больницу на проспекте Октября

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал подробности о первом случае коронавируса в Ярославле. Он сообщил, что подцепившая инфекцию COVID-19 женщина вместе с мужем находится на стационарном лечении.

— Они помещены в специальный бокс в областной инфекционной больнице, состояние здоровья у пациентки средней тяжести, — сообщил Дмитрий Миронов. — Оказывается необходимая медицинская помощь. Установлено наблюдение за теми, с кем она контактировала.

Как стало известно ранее, 40-летняя женщина накануне вернулась из поездки в Доминиканскую республику. Возвращалась домой через Цюрих и Москву.

Напомним, на сегодняшний день в России зарегистрировано 114 случаев коронавирусной инфекции: 111 — у россиян, 2 — у граждан Китая, 1 — у гражданина Италии. Выздоровели 6 человек.

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КОММЕНТАРИИ (9)

Гость
17 мар 2020 в 19:20

Сколько она уже заразила пока ехала из Москвы и ходила в магазины

Гость
17 мар 2020 в 19:06

срочно обратно обоих!

Гость
17 мар 2020 в 18:28

"Подцепившая инфекцию" ?