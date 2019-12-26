Похожа на детскую площадку: в Ярославской области 72 миллиона потратили на благоустройство площади

На площади, несмотря на торжественное завершение работ, сделано не всё

В Переславле-Залесском Ярославской области сегодня, 26 декабря, закончили ремонт на Народной площади. Ее благоустройство затеяли еще в середине года и сообщили, что планируют потратить на это 72,187 миллиона рублей из федерального бюджета. Власти обещали, что постараются закончить работы в этому году. Обещание сдержали, за пять дней до Нового года благоустройство завершено, но вот качество его стоит под вопросом. Жители города после завершения работ увидели не совсем то, что показывали в проекте.

Однако, как отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец, некоторые замечания по площади у заказчика всё же есть.

— У заказчика есть некоторые замечания к подрядчику по покрытию дорожек и выравниванию грунта. Они будут исправлены при благоприятных погодных условиях. При составлении актов приёмки работ были учтены и предложения общественников, в частности, по уровню колпаков на фонарях и доработке информационных табличек, — написал Виктор Неженец на своей странице в Facebook.

Судя по всему, окончательно парк будет доделан только в следующем году, несмотря на то, что торжество по случаю завершения работ на Народной площади уже состоялось.