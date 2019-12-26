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Город

Похожа на детскую площадку: в Ярославской области 72 миллиона потратили на благоустройство площади

В реальности всё выглядит не так, как показывали в проекте

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На площади, несмотря на торжественное завершение работ, сделано не всё

На площади, несмотря на торжественное завершение работ, сделано не всё

В Переславле-Залесском Ярославской области сегодня, 26 декабря, закончили ремонт на Народной площади. Ее благоустройство затеяли еще в середине года и сообщили, что планируют потратить на это 72,187 миллиона рублей из федерального бюджета. Власти обещали, что постараются закончить работы в этому году. Обещание сдержали, за пять дней до Нового года благоустройство завершено, но вот качество его стоит под вопросом. Жители города после завершения работ увидели не совсем то, что показывали в проекте.

Вот так должна выглядеть площадь

Вот так должна выглядеть площадь

Однако, как отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Виктор Неженец, некоторые замечания по площади у заказчика всё же есть.

— У заказчика есть некоторые замечания к подрядчику по покрытию дорожек и выравниванию грунта. Они будут исправлены при благоприятных погодных условиях. При составлении актов приёмки работ были учтены и предложения общественников, в частности, по уровню колпаков на фонарях и доработке информационных табличек, — написал Виктор Неженец на своей странице в Facebook.

Судя по всему, окончательно парк будет доделан только в следующем году, несмотря на то, что торжество по случаю завершения работ на Народной площади уже состоялось.

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благоустрйстворемонтПереславль-ЗалесскийПлощадь
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КОММЕНТАРИИ (7)

Гость
26 дек 2019 в 21:52

А говорят нет денег ??? Это просто безобразие такие деньги за качели . Депутаты скинулись бы и подарили городу нечто подобное . А там видно одни упыри собрались ( и делят , делят , делят ) обидно понимаешь ли , да не за себя за них голодных , холодных и наглых .

26 дек 2019 в 21:20

уважаемые...
хватит так бездарно тратить(воровать) деньги

Гость
26 дек 2019 в 23:06

чиновники страх потеряли.