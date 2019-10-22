«Сядем у дороги!»: в Ярославле закроют брагинский рынок «Виктория»

Покупатели расстроены. Место торговли здесь достаточно оживленное. Жители ближайших домов привыкли приходить сюда за свежими овощами, бытовыми мелочами, канцелярией. Несколько лет назад рынок был больше — кроме продуктов на нем продавали одежду, обувь. Постепенно количество торговых мест сократилось. Сейчас на «Виктории» работают всего несколько предпринимателей. Однако выбор товара у них большой, да и цены приемлемые. Покупателям разрешают самим товар набирать, то есть с пакетом гнилья домой не вернешься. А еще приезжают пенсионеры со своими яблоками, картошкой, соленьями.

— Нам сказали, что работаем до 1 ноября, — рассказывают продавцы.

Печальная новость для жителей Брагино в Ярославле. Полюбившийся многим жителям Дзержинского района мини-рынок «Виктория», расположенный через дорогу от кинотеатра «Победа», скоро закроют.

— Этот рынок является убыточным. Аренда мест не окупает траты на его содержание — охрану, уборку, освещение и другие. К тому же у предприятия «Дзержинские ярмарки» еще в августе закончился договор аренды на эту площадку с городским «Агентством по аренде земельных ресурсов». Продлевать его земельщики не стали, — объяснил 76.RU исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Дзержинские ярмарки» Дмитрий Соколов.

Продавцам предложили перебраться на другие рынки — на улице Пионерской и Клубной. Но многим уходить с насиженных мест не хочется.



— Скорее всего, на другие рынки мы не пойдем. Больше вероятности, что переедем в отдельно стоящие по городу киоски. Но где они будут, пока не известно, — говорят продавцы и раздают свои визитки покупателям, чтобы те могли потом позвонить и узнать.



А вот пенсионеры, торгующие своими продуктами, вообще не готовы передислоцироваться.



— Вдоль дороги тут и сядем! Гонять будут — уйдем, а потом снова вернемся! — кричат бабули.

