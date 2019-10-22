«Сядем у дороги!»: в Ярославле закроют брагинский рынок «Виктория»

Печальная новость для жителей Брагино в Ярославле. Полюбившийся многим жителям Дзержинского района мини-рынок «Виктория», расположенный через дорогу от кинотеатра «Победа», скоро закроют.
— Нам сказали, что работаем до 1 ноября, — рассказывают продавцы.
Покупатели расстроены. Место торговли здесь достаточно оживленное. Жители ближайших домов привыкли приходить сюда за свежими овощами, бытовыми мелочами, канцелярией. Несколько лет назад рынок был больше — кроме продуктов на нем продавали одежду, обувь. Постепенно количество торговых мест сократилось. Сейчас на «Виктории» работают всего несколько предпринимателей. Однако выбор товара у них большой, да и цены приемлемые. Покупателям разрешают самим товар набирать, то есть с пакетом гнилья домой не вернешься. А еще приезжают пенсионеры со своими яблоками, картошкой, соленьями.
— Этот рынок является убыточным. Аренда мест не окупает траты на его содержание — охрану, уборку, освещение и другие. К тому же у предприятия «Дзержинские ярмарки» еще в августе закончился договор аренды на эту площадку с городским «Агентством по аренде земельных ресурсов». Продлевать его земельщики не стали, — объяснил 76.RU исполняющий обязанности директора муниципального предприятия «Дзержинские ярмарки» Дмитрий Соколов.
Продавцам предложили перебраться на другие рынки — на улице Пионерской и Клубной. Но многим уходить с насиженных мест не хочется.
— Скорее всего, на другие рынки мы не пойдем. Больше вероятности, что переедем в отдельно стоящие по городу киоски. Но где они будут, пока не известно, — говорят продавцы и раздают свои визитки покупателям, чтобы те могли потом позвонить и узнать.
А вот пенсионеры, торгующие своими продуктами, вообще не готовы передислоцироваться.
— Вдоль дороги тут и сядем! Гонять будут — уйдем, а потом снова вернемся! — кричат бабули.
Кроме того, у некоторых торговцев договор на пользование местами заключен до декабря. Сейчас руководство предприятия «Дзержинские ярмарки» находится в процессе переговоров с предпринимателями о том, какой выход можно найти из ситуации.
Кстати, продавцы жалуются, что рынок закрывают потому, что этот участок земли хотят продать или уже продали под строительство очередного торгового или офисного центра. Так ли это, мы спросили у пресс-службы мэрии. Ждем ответ.