С зоной СПА и бассейном: губернатор расхвалил волейбольный дворец, который могут не построить

Волейбольный дворец хотят построить на проспекте Фрунзе Фото: правительство Ярославской области

В Ярославле на градостроительном форуме в концертно-зрелищном центре «Миллениум» выставили на показ макет спортивного волейбольного центра, который планируют построить на проспекте Фрунзе. Проектом предусмотрено строительство двух зданий – основной корпус центра и корпуса для пляжного волейбола.

Площадь первого – 27 тысяч квадратных метров – поделена на три блока: игровой и тренировочный залы и подготовительно-реабилитационная зона. В игровом зале будет находиться главная арена, рассчитанная почти на 6000 зрителей.



Предусмотрены кабинки для комментаторов, помещения для спортсменов и тренеров, а также отдельная комната для проведения антидопинговых тестов и зона СМИ. Она включает в себя пресс-центр и конференц-зал на 150 мест.



В спортивном центре будет два корпуса Фото: правительство Ярославской области

Во втором зале, тренировочном, обустроят два игровых поля, трансформирующихся в единое пространство для проведения соревнований, и трибуну на 500 человек.

В третьем блоке спортсмены смогут подготовиться к соревнованиям и восстановить силы после игр. На первом этаже разместится кафе и тренажерный зал. Уровнем выше – залы для занятий и зона СПА, олимпийский бассейн для проведения соревнований на «короткой» воде, а также детский центр с бассейном для обучения плаванию.

В корпусе для пляжных видов спорта будет игровой зал с трибунами на 488 человек. Проводить соревнования и тренировки можно круглый год – помещение оборудуют системой подогрева кварцевого песка.



Планируется, что трибуны будут вмещать 6000 зрителей Фото: правительство Ярославской области

Губернатор бросился расхваливать волейбольный центр, рассказывая о его прелестях.

– Это современный центр, отвечающий всем требованиям Международной федерации волейбола, даст новый импульс для развития этого вида спорта в нашей области, – рассказал Дмитрий Миронов. – Будет создан целый спортивный кластер. Для региона это первый волейбольный объект, который целенаправленно объединяет все необходимые для большого спорта функции. Комплекс рассчитан на проведение соревнований международного уровня.

