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С зоной СПА и бассейном: губернатор расхвалил волейбольный дворец, который могут не построить

На градостроительном форуме показали макет спортивного центра

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Волейбольный дворец хотят построить на проспекте Фрунзе

Волейбольный дворец хотят построить на проспекте Фрунзе

В Ярославле на градостроительном форуме в концертно-зрелищном центре «Миллениум» выставили на показ макет спортивного волейбольного центра, который планируют построить на проспекте Фрунзе. Проектом предусмотрено строительство двух зданий – основной корпус центра и корпуса для пляжного волейбола.

Площадь первого – 27 тысяч квадратных метров – поделена на три блока: игровой и тренировочный залы и подготовительно-реабилитационная зона. В игровом зале будет находиться главная арена, рассчитанная почти на 6000 зрителей.

Предусмотрены кабинки для комментаторов, помещения для спортсменов и тренеров, а также отдельная комната для проведения антидопинговых тестов и зона СМИ. Она включает в себя пресс-центр и конференц-зал на 150 мест.

В спортивном центре будет два корпуса

В спортивном центре будет два корпуса

Во втором зале, тренировочном, обустроят два игровых поля, трансформирующихся в единое пространство для проведения соревнований, и трибуну на 500 человек.

В третьем блоке спортсмены смогут подготовиться к соревнованиям и восстановить силы после игр. На первом этаже разместится кафе и тренажерный зал. Уровнем выше – залы для занятий и зона СПА, олимпийский бассейн для проведения соревнований на «короткой» воде, а также детский центр с бассейном для обучения плаванию.

В корпусе для пляжных видов спорта будет игровой зал с трибунами на 488 человек. Проводить соревнования и тренировки можно круглый год – помещение оборудуют системой подогрева кварцевого песка.

Планируется, что трибуны будут вмещать 6000 зрителей

Планируется, что трибуны будут вмещать 6000 зрителей

Губернатор бросился расхваливать волейбольный центр, рассказывая о его прелестях.

– Это современный центр, отвечающий всем требованиям Международной федерации волейбола, даст новый импульс для развития этого вида спорта в нашей области, – рассказал Дмитрий Миронов. – Будет создан целый спортивный кластер. Для региона это первый волейбольный объект, который целенаправленно объединяет все необходимые для большого спорта функции. Комплекс рассчитан на проведение соревнований международного уровня.

Разработка проектно-сметной документации по объекту будет завершена до конца года. Правда, в правительстве стопроцентной гарантии того, что волейбольный центр будет построен не дают. Изначально власти обещали, что он появится к 2020 году, и на нём пройдут матчи одного из этапов престижного международного турнира – Лиги Наций. Но недавно губернатор сам обмолвился, что эти игры будут проходить в ледовом дворце «Арена-2000». Теперь чиновники обещают волейбольный дворец к чемпионату мира, который пройдёт в 2022 году.

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