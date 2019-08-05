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Город

«Вопрос с трамваями — затратный»: власти ответили на критику урбаниста о городском транспорте

Публикуем ответ ярославского чиновника

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Трамвай стал предметом споров

Трамвай стал предметом споров

Фото: Александра Савельева, «Баркемп»

Популярный российский урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман на днях оценил городскую среду в Ярославле. А местные чиновники оценили его — точнее, то, что он написал про работу общественного транспорта в своем посте про Ярославль.

— Он там толком ничего не написал — прописные истины с позиции «взгляд со стороны», — считает начальник управления городского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.

В то же время чиновник не спорит с тем, что по сути написал урбанист.

— Согласен с ним, что трамвай, надо развивать — вопрос сложный и затратный, мы им занимаемся, — добавил Волканевский. — По остановкам тоже согласен, они оставляют желать лучшего, и вообще много где просто отсутствуют, сейчас вплотную этим тоже занимаемся, проведен мониторинг всех остановок общественного транспорта — будет единая концепция.

Работу властей с городским пространством и транспортом урбанист Аркадий Гершман разнес, когда приезжал на пикник «Баркемп». 

— Путь асфальта для машин так или иначе приводит к вымиранию по типу Детройта. Поэтому успешные города всего мира вкладывают деньги и силы в общественный транспорт и удобные пространства для жителей. Если вы расскажете в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне или Париже о выпиленном несколько лет назад трамвае в центре Ярославля, это воспримут очень плохой шуткой. Когда-то Ярославль был трамвайным городом, он легко мог быть не хуже Карлсруэ, Пльзеня

или Базеля, — написал Гершман в своем блоге.

Тогда же он заявил, что у Ярославля практический мертвый центр. Кстати, жители города урбаниста поддержали.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гостья
5 авг 2019 в 15:22

Вот и я сразу про единую концепцию. Когда приезжие чинушки перестанут воровать и наконец сделают что то для города.

Умный Разумный
5 авг 2019 в 15:05

Меня одного преследует чувство Дежа Вю, по поводу единой концепции остановочных комплексов?... В прошлый раз это плохо кончилось, вернее нет, не кончилось до сих пор. А они снова эту песню завели. Издеваются?!