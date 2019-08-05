«Вопрос с трамваями — затратный»: власти ответили на критику урбаниста о городском транспорте

Трамвай стал предметом споров
Фото: Александра Савельева, «Баркемп»
Популярный российский урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман на днях оценил городскую среду в Ярославле. А местные чиновники оценили его — точнее, то, что он написал про работу общественного транспорта в своем посте про Ярославль.
— Он там толком ничего не написал — прописные истины с позиции «взгляд со стороны», — считает начальник управления городского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.
В то же время чиновник не спорит с тем, что по сути написал урбанист.
— Согласен с ним, что трамвай, надо развивать — вопрос сложный и затратный, мы им занимаемся, — добавил Волканевский. — По остановкам тоже согласен, они оставляют желать лучшего, и вообще много где просто отсутствуют, сейчас вплотную этим тоже занимаемся, проведен мониторинг всех остановок общественного транспорта — будет единая концепция.
Работу властей с городским пространством и транспортом урбанист Аркадий Гершман разнес, когда приезжал на пикник «Баркемп».
— Путь асфальта для машин так или иначе приводит к вымиранию по типу Детройта. Поэтому успешные города всего мира вкладывают деньги и силы в общественный транспорт и удобные пространства для жителей. Если вы расскажете в Берлине, Нью-Йорке, Лондоне или Париже о выпиленном несколько лет назад трамвае в центре Ярославля, это воспримут очень плохой шуткой. Когда-то Ярославль был трамвайным городом, он легко мог быть не хуже Карлсруэ, Пльзеня
или Базеля, — написал Гершман в своем блоге.
Тогда же он заявил, что у Ярославля практический мертвый центр. Кстати, жители города урбаниста поддержали.