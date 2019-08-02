«Всё по делу»: ярославцы поддержали урбаниста Аркадия Гершмана, раскритиковавшего их город

— 72% опрошенных заявили, что Аркадий Гершман написал всё по делу, 18% ответили, что согласны с ним частично, и лишь 9% считают, что урбанист несёт чушь, — сообщила промежуточные итоги опроса главный редактор портала 76.RU Ольга Прохорова.

На днях известный российский урбанист Аркадий Гершман побывал в Ярославле и высказал своё мнение о городе. Было немало критики. Несмотря на это, многие ярославцы поддержали блогера. На портале 76.RU проходит опрос , в котором уже приняло участие более 1,5 тысячи человек.

Читатели портала поддерживают урбаниста и в комментариях, соглашаясь, что Ярославль — далеко не идеальный город.

— Очень люблю наш город, но с автором полностью согласна. У нас только видимость проведения улучшения, — написала Елена.

— Заборы полный отстой, даже те, что поставили в прошлом году, ржавые, грязные, невозможно выйти-войти из припаркованного автомобиля, чтобы не испачкаться, или оказаться на тротуаре, а не шагать по проезжей части до разрыва в ограждении, — отметил Гость.

— У центра города огромный потенциал, но он реально мертвый, да что там говорить, в темное время суток много где освещения нету просто, все правильно, Аркадий, надеюсь, наш следующий мэр будет уделять этому внимание, а не своей персоне, — добавил другой Гость.

Правда, нашлись и те, кто не согласен с позицией Аркадия Гершмана.

— Занимайтесь делом, а не слушайте людей с модной профессией «блогер», а по мне, так, бездельник, — заявил пользователь под ником 1110.

Напомним, Гершман после очередной прогулки по Ярославлю опубликовал в своём блоге «Город для людей» пост с оценкой городской среды и фотографиями. Кстати, он отметил не только негативные моменты, но и позитивные.