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Город

«Всё по делу»: ярославцы поддержали урбаниста Аркадия Гершмана, раскритиковавшего их город

Что говорят жители города о посте автора блога «Город для людей»

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Большинство участников опроса поддержали позицию Аркадия Гершмана о Ярославле

Фото: Антон Кононов, Александра Савельева

На днях известный российский урбанист Аркадий Гершман побывал в Ярославле и высказал своё мнение о городе. Было немало критики. Несмотря на это, многие ярославцы поддержали блогера. На портале 76.RU проходит опрос, в котором уже приняло участие более 1,5 тысячи человек.

— 72% опрошенных заявили, что Аркадий Гершман написал всё по делу, 18% ответили, что согласны с ним частично, и лишь 9% считают, что урбанист несёт чушь, — сообщила промежуточные итоги опроса главный редактор портала 76.RU Ольга Прохорова.

Читатели портала поддерживают урбаниста и в комментариях, соглашаясь, что Ярославль — далеко не идеальный город.

— Очень люблю наш город, но с автором полностью согласна. У нас только видимость проведения улучшения, — написала Елена.

— Заборы полный отстой, даже те, что поставили в прошлом году, ржавые, грязные, невозможно выйти-войти из припаркованного автомобиля, чтобы не испачкаться, или оказаться на тротуаре, а не шагать по проезжей части до разрыва в ограждении, — отметил Гость.

— У центра города огромный потенциал, но он реально мертвый, да что там говорить, в темное время суток много где освещения нету просто, все правильно, Аркадий, надеюсь, наш следующий мэр будет уделять этому внимание, а не своей персоне, — добавил другой Гость.

Правда, нашлись и те, кто не согласен с позицией Аркадия Гершмана.

— Занимайтесь делом, а не слушайте людей с модной профессией «блогер», а по мне, так, бездельник, — заявил пользователь под ником 1110.

Напомним, Гершман после очередной прогулки по Ярославлю опубликовал в своём блоге «Город для людей» пост с оценкой городской среды и фотографиями. Кстати, он отметил не только негативные моменты, но и позитивные.

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урбанистикагородская среда

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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
2 авг 2019 в 14:29

... не всегда уместно, а тем более прилично обопщать различного рода опросы.. : ) информационный фон получить можно, а суть выявить не всегда... ;)
Смотрю на эти -72% что "по делу". Господи! при такой гражданской активности, эта страна должна процветать! :))) а, ландшавты и чистота сводить с ума!
Жаль, что все что требуется в интернете и не отнимает много сил это просто пройти очередной глупый опрос :) вот бы в реале такую активность- 72% ! ...
Поэтому, для себя, лично, ориентиром беру оставшиеся - 9 и 18 % - они честнее! ;)

Негодую
2 авг 2019 в 13:48

Уважаемый автор сего опуса Вы точно те комментарии читали?