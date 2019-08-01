«Город с мёртвым центром»: урбанист Аркадий Гершман оценил Ярославль

Известный российский урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман на днях побывал в Ярославле на интеллектуальном пикнике «Баркемп». Перед выступлением он прогулялся по городу и сегодня поделился своими впечатлениями о нём.



— У центра города есть большой минус: он мёртвый, — отметил Аркадий Гершман. — Многие здания заняты департаментами и прочими административными заведениями, так что после 6 вечера дома и улицы становятся мёртвыми. Если бы вывести чиновников хотя бы с первых этажей зданий, то город получил бы толпы туристов в центре и новые возможности для трудоустройства/отдыха жителей.