«Город с мёртвым центром»: урбанист Аркадий Гершман оценил Ярославль

Урбанист Аркадий Гершман объездил очень много российских и зарубежных городов
Фото: Михаил Контуев, Аркадий Гершман / «Город для людей»
Известный российский урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман на днях побывал в Ярославле на интеллектуальном пикнике «Баркемп». Перед выступлением он прогулялся по городу и сегодня поделился своими впечатлениями о нём.
— У центра города есть большой минус: он мёртвый, — отметил Аркадий Гершман. — Многие здания заняты департаментами и прочими административными заведениями, так что после 6 вечера дома и улицы становятся мёртвыми. Если бы вывести чиновников хотя бы с первых этажей зданий, то город получил бы толпы туристов в центре и новые возможности для трудоустройства/отдыха жителей.
Обратил внимание урбанист и на заборы-кроватные спинки, и на красную тротуарную плитку, уложенную вместо серой.
— Каждый раз, когда мэр или иные чиновники будут вам рассказывать про нехватку денег, спрашивайте их про цену заборов, — советует автор блога «Город для людей». — Каждая секция, как правило, стоит от 4000 рублей без установки, так что, если у города не хватает денег на ремонт тротуаров, разметку или лавочку, — ищите эти деньги на соседних улицах. Ещё в Ярославле любят менять серую плитку на красную. Это следующий уровень после ежегодной замены асфальта, но смысл тот же: неожиданно появились деньги, срочно нужно что-то сделать и отчитаться до конца года. В умных городах заранее готовят проекты и ждут финансирование, в глупых сначала ждут денег, а потом в мыле бегают и пытаются сделать хоть что-нибудь. Замена плитки или асфальта хороша тем, что для этого не нужен проект.
Также Аркадий Гершман в своём блоге высказался про общественный транспорт, пешеходные переходы и другие элементы городской среды. Кстати, обратил он внимание и на позитивные моменты.