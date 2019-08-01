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«Город с мёртвым центром»: урбанист Аркадий Гершман оценил Ярославль

Автор блога «Город для людей» прогулялся по городу и поделился своими впечатлениями

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Урбанист Аркадий Гершман объездил очень много российских и зарубежных городов

Фото: Михаил Контуев, Аркадий Гершман / «Город для людей»

Известный российский урбанист и автор блога «Город для людей» Аркадий Гершман на днях побывал в Ярославле на интеллектуальном пикнике «Баркемп». Перед выступлением он прогулялся по городу и сегодня поделился своими впечатлениями о нём.

— У центра города есть большой минус: он мёртвый, — отметил Аркадий Гершман. — Многие здания заняты департаментами и прочими административными заведениями, так что после 6 вечера дома и улицы становятся мёртвыми. Если бы вывести чиновников хотя бы с первых этажей зданий, то город получил бы толпы туристов в центре и новые возможности для трудоустройства/отдыха жителей.

О ярославских придорожных заборах, тротуарной плитке и пешеходных переходах, пожалуй, любой урбанист может сказать многое

О ярославских придорожных заборах, тротуарной плитке и пешеходных переходах, пожалуй, любой урбанист может сказать многое

Обратил внимание урбанист и на заборы-кроватные спинки, и на красную тротуарную плитку, уложенную вместо серой.

— Каждый раз, когда мэр или иные чиновники будут вам рассказывать про нехватку денег, спрашивайте их про цену заборов, — советует автор блога «Город для людей». — Каждая секция, как правило, стоит от 4000 рублей без установки, так что, если у города не хватает денег на ремонт тротуаров, разметку или лавочку, — ищите эти деньги на соседних улицах. Ещё в Ярославле любят менять серую плитку на красную. Это следующий уровень после ежегодной замены асфальта, но смысл тот же: неожиданно появились деньги, срочно нужно что-то сделать и отчитаться до конца года. В умных городах заранее готовят проекты и ждут финансирование, в глупых сначала ждут денег, а потом в мыле бегают и пытаются сделать хоть что-нибудь. Замена плитки или асфальта хороша тем, что для этого не нужен проект.

Урбанист по достоинству оценил ярославский стрит-арт

Урбанист по достоинству оценил ярославский стрит-арт

Также Аркадий Гершман в своём блоге высказался про общественный транспорт, пешеходные переходы и другие элементы городской среды. Кстати, обратил он внимание и на позитивные моменты.

А вы согласны с мнением Аркадия Гершмана?

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    КОММЕНТАРИИ (14)

    Медик-Механик
    1 авг 2019 в 16:36

    Глупый блогер с мёртвым мозгом.

    Чиновник
    1 авг 2019 в 16:58

    "Если бы вывести чиновников хотя бы с первых этажей зданий" - терессссссна! Куда это? На Резинотехнику может?

    не поэт
    1 авг 2019 в 17:13

    Скажи ка дядя
    Ведь не даром
    Сибирь,спалённая пожаром
    Китаю отдана ?