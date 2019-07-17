17 июля среда
СЕЙЧАС +21°С
usd 62.81
eur 70.68
  • 8 июля 2019

    76.RU обновил приложение для iPhone

    Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.

    Подробнее
    4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +21°С
usd 62.81
eur 70.68

Все новости

Все новости
Город

Миллионы тонн нефтепродуктов в километре от Волги: взяли пробы земли, где хранились «зелёные масла»

Как глубоко проникли в почву токсичные отходы

Поделиться

1 463
3 Обсудить

На берегу Волги в Ярославле в земле хранятся токсичные отходы

Фото: Александра Савельева

Стало известно, какой именно урон экологии приносят пруды с «зелёными маслами», расположенные на берегу Волги в Ярославле. Речь идёт о прудах у Юбилейного моста, которые находятся здесь с 30-х годов прошлого века. Тогда с производства Ярославского сажевого завода отходы сливали прямо в земляные ямы. За почти почти 90 лет токсичные отходы с нефтепродуктами пропитали землю. 

— Сырье хранилось в открытых земельных котлованах, не имеющих достаточной герметичности. Из-за этого грунт и грунтовые воды на этой территории оказались насыщены нефтепродуктами, концентрация которых превышает допустимое содержание в почве в несколько десятков раз. Усугубляет ситуацию тот факт, что площадка расположена на берегу Волги, в километре от водозабора Ярославля. Общее количество загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, — рассказывают в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. 

Лишь в 1976 году по периметру котлованов построили дренажную лотковую систему, чтобы снизить токсичное влияние «зелёных масел» на экологию. 

Сейчас в областном правительстве разработали схему ликвидации прудов, по подсчётам, это займёт около пяти лет. Программа ликвидации рассчитана до 2024 года. На первом этапе в течение полугода будут проходить инженерные изыскания, чтобы ещё раз уточнить, насколько глубоко в землю просочились токсичные отходы. Затем масла и пропитанную ими землю будут изымать, часть земли пойдёт под рекультивацию. Третий этап — ликвидация источника загрязнения, локализация потока загрязнения — реконструкция дренажной системы, а также рекультивация территории.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

экологияВолга

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

17 июл 2019 в 13:44

В этой ситуации непонятно, если ярославский Техуглерод причастен к этим токсичным отходам, почему они в стороне? Почему утилизацию токсичных отходов должны производить за счет бюджетных средств и денег налогоплательщиков? Техуглерод живет отлично, денег девать не знает куда, вкладывает в непрофильные активы, гостиницы, офисные здания и жилые дома по центру. А мы, жители Ярославля должны пить из под крана зараженную токсинами и канцерогенами воду?!!!

пакемон
17 июл 2019 в 15:56

вообщем понятно одно что весь ярославль безнадежно отравлен и продолжают лить ядовитые отходы дальше