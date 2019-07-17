Миллионы тонн нефтепродуктов в километре от Волги: взяли пробы земли, где хранились «зелёные масла»

На берегу Волги в Ярославле в земле хранятся токсичные отходы
Фото: Александра Савельева
Стало известно, какой именно урон экологии приносят пруды с «зелёными маслами», расположенные на берегу Волги в Ярославле. Речь идёт о прудах у Юбилейного моста, которые находятся здесь с 30-х годов прошлого века. Тогда с производства Ярославского сажевого завода отходы сливали прямо в земляные ямы. За почти почти 90 лет токсичные отходы с нефтепродуктами пропитали землю.
— Сырье хранилось в открытых земельных котлованах, не имеющих достаточной герметичности. Из-за этого грунт и грунтовые воды на этой территории оказались насыщены нефтепродуктами, концентрация которых превышает допустимое содержание в почве в несколько десятков раз. Усугубляет ситуацию тот факт, что площадка расположена на берегу Волги, в километре от водозабора Ярославля. Общее количество загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, — рассказывают в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
Лишь в 1976 году по периметру котлованов построили дренажную лотковую систему, чтобы снизить токсичное влияние «зелёных масел» на экологию.
Сейчас в областном правительстве разработали схему ликвидации прудов, по подсчётам, это займёт около пяти лет. Программа ликвидации рассчитана до 2024 года. На первом этапе в течение полугода будут проходить инженерные изыскания, чтобы ещё раз уточнить, насколько глубоко в землю просочились токсичные отходы. Затем масла и пропитанную ими землю будут изымать, часть земли пойдёт под рекультивацию. Третий этап — ликвидация источника загрязнения, локализация потока загрязнения — реконструкция дренажной системы, а также рекультивация территории.