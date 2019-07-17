Миллионы тонн нефтепродуктов в километре от Волги: взяли пробы земли, где хранились «зелёные масла»

Стало известно, какой именно урон экологии приносят пруды с «зелёными маслами», расположенные на берегу Волги в Ярославле. Речь идёт о прудах у Юбилейного моста, которые находятся здесь с 30-х годов прошлого века. Тогда с производства Ярославского сажевого завода отходы сливали прямо в земляные ямы. За почти почти 90 лет токсичные отходы с нефтепродуктами пропитали землю.

— Сырье хранилось в открытых земельных котлованах, не имеющих достаточной герметичности. Из-за этого грунт и грунтовые воды на этой территории оказались насыщены нефтепродуктами, концентрация которых превышает допустимое содержание в почве в несколько десятков раз. Усугубляет ситуацию тот факт, что площадка расположена на берегу Волги, в километре от водозабора Ярославля. Общее количество загрязненного грунта — около 6,6 миллиона тонн, — рассказывают в департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.