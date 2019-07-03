3 июля среда
СЕЙЧАС +13°С
usd 63.50
eur 71.60
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +13°С
usd 63.50
eur 71.60

Все новости

Все новости
Город
Снос жилых домов под застройку
Онлайн-трансляция

«Людей до инсульта довели!»: ярославцы взбунтовались против строительства нового микрорайона у Волги

Что сказали друг другу люди и чиновники на месте конфликта

Поделиться

3 869
9 Обсудить

Власти, наконец, вышли, чтобы поговорить с людьми

В Ярославле зреет мощный жилищный скандал. Под строительство нового микрорайона на берегу Волги собираются сносить десятки частных жилых домов на улице 1-я Островная (напротив ярославского речного порта). Здесь проживает около 1000 человек, кто рискует остаться без крыши над головой. Стройку планирует развернуть частная фирма.

О том, что их ожидает, они узнали несколько дней назад. И сегодня чиновники мэрии Ярославля, наконец, выйдут на встречу с жителями Островных улиц. 

Мы начинаем трансляцию с места встречи чиновников с жителями. 

На встречу подтягивается народ. Идут семьями, даже с грудными детьми.

— Пусть отвечают! А то заявляют нам такое, — переговариваются между собой пенсионерки.

Люди хотят отстоять свои дома

Люди хотят отстоять свои дома

Приехали глава Заволжского района Андрей Мамонтов и депутат муниципалитета Светлана Агашина. 

— Здравствуйте, я еле дошла, — подошла к соседям и главе района бабушка в синем шерстяном берёте.

— Дошла и молодец! — приветствуют ее соседки.

— Мы вчера собирались с инициативной группой, просили их донести до жителей всю информацию. Но нас попросили приехать к вам. И вот я здесь. Утверждение мое следующее: изъятие земельных участков происходить не будет, — говорит глава района.

— Как это все произошло: есть собственник, он хочет построить на этой территории дома. Для того чтобы строить, он должен запроектировать, как на его территории будут расположены дома, детские сады и так далее. Это все делала проектная организация, которая нарисовала: здесь дома, а здесь дорога. И красная линия прошла по вашим домам. Это проект планировки, он предварительный, — утверждает глава района.

Жители слушают тихо и практически молча. Никто не перебивает.

— Не будет проект касаться вашей территории никак. Инцидент исчерпан. Люди добавили, сгустили несколько краски. Разъяснений своевременных не произошло, — продолжает Мамонтов.

— Вообще ничего не было, — высказалась дама из толпы.

— До инсульта людей довели! — вскричала толпа.

— Всё это уже переделано, — пытается утихомирить людей Андрей Мамонтов.

Люди интересуются теперь следующим: кто является застройщиком и кто ему разрешил в районе малоэтажной застройки среди индивидуальных хозяйств строить трёх-пятиэтажные дома. То есть, вопросы теперь уже вообще к проекту большого микрорайона.

— Все это делается для того, чтобы мы дома и участки за бесценок продали! — негодуют местные жители.

Встреча переросла в главный вопрос: кто такой застройщик? Кто этот инкогнито. Ответа пока не прозвучало.

— Кто этот дядя или тетя? Мы же не пешки для вас! — толпа распаляется.

Народ спрашивает: а как вообще узнавать о том, что кто-то планирует менять назначение земель? В курсе ли об этом администрация района? Как, другими словами, понять, что кто-то рядом планирует большую стройку?

Глава района ответил, что эти вопросы решаются в департаменте архитектуры, местная администрация не в курсе таких планов.

— Скажите мне, от чего вас защищать? — вопрошает глава района.

— От власти! — почти хором кричат жители.

— Постройте нам магазин, сделайте нам дорогу, постройте школу! Для нас ничего. Для какого-то тугого кошелька — всё! — ругаются люди.

Глава района предлагает: выберите пять-шесть человек, кто будет в контакте с администрацией района.

— Ну пропустили, не заметили, не доглядели, — объясняет Андрей Мамонтов, как вообще появилась тема со сносом домов.

На встрече ждали ещё главного архитектора Ярославля Артёма Цымбалова. Но он не ещё не приехал, а народ начал потихоньку расходиться.

Приехал главный архитектор. Самые стойкие его дождались и готовы засыпать вопросами на тему: зачем все это сделали?

— По сути проекта были замечания, что не была доведена информация. Я лично проверил, что она была распространена в соцсетях. Мэрия не может разместить ее в журнале «Мужское Здоровье». У нас размещено ещё в администрации, в департаменте градостроительства, мы принимаем жалобы и предложения, — говорит Артём Цымбалов.

Всего на проект была 91 жалоба, 18 через интернет.

- Застройщик может даже тут среди нас стоять. Я не знаю его фамилии, - продолжает главный архитектор. - Кто-то обратился в мэрию с просьбой о разработке проекта. Результаты разработки сдают нам в мэрию. Мы пишем по ним замечания.

Главный архитектор

Главный архитектор

— Наши заказчики проектов планировки разработают свои проекты пятиэтажек как можно быстрее. Законодательно не предусмотрено, чтобы они выходили к людям. Они же пытаются заработать здесь. Мы им говорим, что если на территории есть жители, то выходите к ним и разговаривайте. А они увиливают. Вы все правильно делаете, собираясь и задавая вопросы, — сказал Цымбалов.

Таким образом, мэрия обвинила в случившейся ситуации будущего застройщика, который нарисовал проект по жилым домам.

На этом мы завершаем нашу трансляцию.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Снос домовзастройка

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (9)

Артем
3 июл 2019 в 19:54

Ну, попытались закатить пробный шар, втихаря не срослось. Хотелось бы, чтоб без пожаров обошлось в этот раз

Перл1
3 июл 2019 в 19:40

В первую очередь должен понести наказание директор департамента архитектуры. Как он такой бред согласовал, живых людей разлинеил? Писюльку свою бездумно поставил или застройщик помог, чтоб рука не дрожала? А? Как там директор то? А директор там прочерк.

гость
3 июл 2019 в 19:31

Мне вот интересно - кто-нибудь за то что устроили людям такие переживания ответит? Чиновники которые не довели информацию, департамент который разрешения выдавал, застройщик которому наплевать на живых людей? Хоть кто то понесёт наказание? А ведь это не первый случай - просто тут жители узнали случайно и поднялись - вот чиновники и сдают пятками назад