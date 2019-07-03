«Людей до инсульта довели!»: ярославцы взбунтовались против строительства нового микрорайона у Волги

На встречу подтягивается народ. Идут семьями, даже с грудными детьми.
— Пусть отвечают! А то заявляют нам такое, — переговариваются между собой пенсионерки.
Приехали глава Заволжского района Андрей Мамонтов и депутат муниципалитета Светлана Агашина.
— Здравствуйте, я еле дошла, — подошла к соседям и главе района бабушка в синем шерстяном берёте.
— Дошла и молодец! — приветствуют ее соседки.
— Мы вчера собирались с инициативной группой, просили их донести до жителей всю информацию. Но нас попросили приехать к вам. И вот я здесь. Утверждение мое следующее: изъятие земельных участков происходить не будет, — говорит глава района.
— Как это все произошло: есть собственник, он хочет построить на этой территории дома. Для того чтобы строить, он должен запроектировать, как на его территории будут расположены дома, детские сады и так далее. Это все делала проектная организация, которая нарисовала: здесь дома, а здесь дорога. И красная линия прошла по вашим домам. Это проект планировки, он предварительный, — утверждает глава района.
Жители слушают тихо и практически молча. Никто не перебивает.
— Не будет проект касаться вашей территории никак. Инцидент исчерпан. Люди добавили, сгустили несколько краски. Разъяснений своевременных не произошло, — продолжает Мамонтов.
— Вообще ничего не было, — высказалась дама из толпы.
— До инсульта людей довели! — вскричала толпа.
— Всё это уже переделано, — пытается утихомирить людей Андрей Мамонтов.
Люди интересуются теперь следующим: кто является застройщиком и кто ему разрешил в районе малоэтажной застройки среди индивидуальных хозяйств строить трёх-пятиэтажные дома. То есть, вопросы теперь уже вообще к проекту большого микрорайона.
— Все это делается для того, чтобы мы дома и участки за бесценок продали! — негодуют местные жители.
Встреча переросла в главный вопрос: кто такой застройщик? Кто этот инкогнито. Ответа пока не прозвучало.
— Кто этот дядя или тетя? Мы же не пешки для вас! — толпа распаляется.
Народ спрашивает: а как вообще узнавать о том, что кто-то планирует менять назначение земель? В курсе ли об этом администрация района? Как, другими словами, понять, что кто-то рядом планирует большую стройку?
Глава района ответил, что эти вопросы решаются в департаменте архитектуры, местная администрация не в курсе таких планов.
— Скажите мне, от чего вас защищать? — вопрошает глава района.
— От власти! — почти хором кричат жители.
— Постройте нам магазин, сделайте нам дорогу, постройте школу! Для нас ничего. Для какого-то тугого кошелька — всё! — ругаются люди.
Глава района предлагает: выберите пять-шесть человек, кто будет в контакте с администрацией района.
— Ну пропустили, не заметили, не доглядели, — объясняет Андрей Мамонтов, как вообще появилась тема со сносом домов.
На встрече ждали ещё главного архитектора Ярославля Артёма Цымбалова. Но он не ещё не приехал, а народ начал потихоньку расходиться.
Приехал главный архитектор. Самые стойкие его дождались и готовы засыпать вопросами на тему: зачем все это сделали?
— По сути проекта были замечания, что не была доведена информация. Я лично проверил, что она была распространена в соцсетях. Мэрия не может разместить ее в журнале «Мужское Здоровье». У нас размещено ещё в администрации, в департаменте градостроительства, мы принимаем жалобы и предложения, — говорит Артём Цымбалов.
Всего на проект была 91 жалоба, 18 через интернет.
- Застройщик может даже тут среди нас стоять. Я не знаю его фамилии, - продолжает главный архитектор. - Кто-то обратился в мэрию с просьбой о разработке проекта. Результаты разработки сдают нам в мэрию. Мы пишем по ним замечания.
— Наши заказчики проектов планировки разработают свои проекты пятиэтажек как можно быстрее. Законодательно не предусмотрено, чтобы они выходили к людям. Они же пытаются заработать здесь. Мы им говорим, что если на территории есть жители, то выходите к ним и разговаривайте. А они увиливают. Вы все правильно делаете, собираясь и задавая вопросы, — сказал Цымбалов.
Таким образом, мэрия обвинила в случившейся ситуации будущего застройщика, который нарисовал проект по жилым домам.
На этом мы завершаем нашу трансляцию.