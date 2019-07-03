Что сказали друг другу люди и чиновники на месте конфликта

«Людей до инсульта довели!»: ярославцы взбунтовались против строительства нового микрорайона у Волги

Власти, наконец, вышли, чтобы поговорить с людьми

В Ярославле зреет мощный жилищный скандал. Под строительство нового микрорайона на берегу Волги собираются сносить десятки частных жилых домов на улице 1-я Островная (напротив ярославского речного порта). Здесь проживает около 1000 человек, кто рискует остаться без крыши над головой. Стройку планирует развернуть частная фирма.



О том, что их ожидает, они узнали несколько дней назад. И сегодня чиновники мэрии Ярославля, наконец, выйдут на встречу с жителями Островных улиц.

Мы начинаем трансляцию с места встречи чиновников с жителями.