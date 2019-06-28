На берегу Волги выстроят огромный микрорайон с двумя детскими садами: смотрим проект

Огромный микрорайон планируют строить на окраине Заволжского района
Фото: Ольга Мазанова
В Ярославле началось публичное обсуждение проекта застройки берега Волги. Гигантский микрорайон собираются воздвигнуть в Заволжском районе напротив Ярославского речного порта. Он начнётся от улицы 1-й Островной и протянется до самого берега реки.
— Интересно, жителей района кто-то оповестил, что с 17 июня по 1 июля идёт общественное обсуждение проекта? — задаётся вопросом член союза архитекторов Ольга Мазанова. — Экспозиция проектов и демонстрационных материалов к ним проводится в департаменте архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля, Революционный проезд, 6, фойе (1-й этаж).
Принять участие в обсуждениях можно онлайн на сайте мэрии.
В проекте микрорайона запланирована застройка 4–5-этажными многоквартирными домами, ближе к Волге высота зданий будет понижаться до 1–3 этажей. Рассчитано также место для индивидуальных домов. По нормам застройщик обязан предусмотреть социальные объекты, поэтому в проекте есть два детских сада на 220 мест каждый, спортивно-тренировочный комплекс, паркинг на 2319 машин.
— На территории микрорайона планируется строительство торгового центра с магазинами продовольственных и непродовольственных товаров. Обеспечение населения местами в образовательных организациях предусмотрено за счет школы на 1000 мест, планируемой к размещению на смежной территории в районе ул. 1-й Шоссейной и ул. 4-й Островной, — говорится в документах к проекту.
В центре Ярославля тоже хотят строить жилые дома. Многоэтажку пытаются воткнуть у «Старого города». А ещё в прошлом году жители Заволги отстояли Тверицы, где хотели воткнуть микрорайон 17-этажных домов. После долгих публичных обсуждений и возмущений проект отменили и перенесли в другое место - во Фрунзенский район.