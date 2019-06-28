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Недвижимость

На берегу Волги выстроят огромный микрорайон с двумя детскими садами: смотрим проект

Масштабные планы опубликовали на застройку Заволжского района Ярославля

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Огромный микрорайон планируют строить на окраине Заволжского района 

Фото: Ольга Мазанова 

В Ярославле началось публичное обсуждение проекта застройки берега Волги. Гигантский микрорайон собираются воздвигнуть в Заволжском районе напротив Ярославского речного порта. Он начнётся от улицы 1-й Островной и протянется до самого берега реки. 

— Интересно, жителей района кто-то оповестил, что с 17 июня по 1 июля идёт общественное обсуждение проекта? — задаётся вопросом член союза архитекторов Ольга Мазанова. — Экспозиция проектов и демонстрационных материалов к ним проводится в департаменте архитектуры и земельных отношений мэрии города Ярославля, Революционный проезд, 6, фойе (1-й этаж).

Принять участие в обсуждениях можно онлайн на сайте мэрии. 

В проекте микрорайона запланирована застройка 4–5-этажными многоквартирными домами, ближе к Волге высота зданий будет понижаться до 1–3 этажей. Рассчитано также место для индивидуальных домов. По нормам застройщик обязан предусмотреть социальные объекты, поэтому в проекте есть два детских сада на 220 мест каждый, спортивно-тренировочный комплекс, паркинг на 2319 машин. 

Стройка будет огромной. С дорогами, социальной и рекреационной инфраструктурой 

— На территории микрорайона планируется строительство торгового центра с магазинами продовольственных и непродовольственных товаров. Обеспечение населения местами в образовательных организациях предусмотрено за счет школы на 1000 мест, планируемой к размещению на смежной территории в районе ул. 1-й Шоссейной и ул. 4-й Островной, — говорится в документах к проекту. 

В центре Ярославля тоже хотят строить жилые дома. Многоэтажку пытаются воткнуть у «Старого города». А ещё в прошлом году жители Заволги отстояли Тверицы, где хотели воткнуть микрорайон 17-этажных домов. После долгих публичных обсуждений и возмущений проект отменили и перенесли в другое место - во Фрунзенский район. 

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КОММЕНТАРИИ (7)

Mel
28 июн 2019 в 12:58

Люди, надо идти на обсуждение, парализовать работу мерии, так сказать. Иначе, они полностью парализуют движение своими проектами! Сначала, инфраструктура, ещё один мост через Волгу - потом дома жилые! Иначе - просто коллапс транспортный!

Иван
28 июн 2019 в 12:37

Пока еще только проект планировки, когда застраивать начнут - неизвестно. Но недовольный народец сейчас набежит с криками "все отменить", "баба Яга против!"

Mel
28 июн 2019 в 13:46

И ещё, люди, обратите внимание, пишут район рассчитан на 2319 машин, и из них, только четверть паркуется в районе, остальным нет места, а другие, в радиусе 800 м, на мифических автостоянках, где то там. И потом, ливневка сброс в сущ. КНС на ул. Стопани, с послед. сбросом в маленький ручей и Волгу, а выдержит ли эта кнс такой нагрузки? Т.е. получается, они затопят близлежащие индивидуальные жилые дома своей неочищенной ливневкой, вот и все, там же низина кругом! Т.е. все эти их числа и расчёты, это профанация населения.