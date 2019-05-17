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Город

«Ты страх потерял?» В Ярославле ЛГБТ-активисты провели пикет. Реакция прохожих

Акцию устроили на улице Кирова

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На акцию отреагировали и бездомные

Фото: Елена Вахрушева

Сегодня в Ярославле пикет и флешмоб провели ЛГБТ-активисты. Представители секс-меньшинств вышли на улицу Кирова. В одиночном пикете стоял молодой человек с плакатом про гомосексуальность. Реакция прохожих была неоднозначной. Кто-то спокойно проходил мимо, кто-то подходил и разговаривал с юношей.

— Мне жаль вас, — заявила одна женщина.

— Бессовестный, хоть бы не позорился! — сказала другая.

— Ты страх потерял, что ли? — подошёл и мужчина.

Другие представители сообщества стояли с плакатом «Бесплатные обнимашки». Людям, которые подходили обниматься, они потом показывали другую сторону плаката, на которой было написано «Но я гей» и «Но я лесби».

Люди подходили обниматься

Фото: Елена Вахрушева

— Ну, бывает, пожимали плечами прохожие.

Сами участники акции так объяснили ей:

— Мы имеем смелость признаваться в том, какие мы. И хотим донести людям, что мы обычные, часто живущие по соседству.

Активисты считают, что имеют право говорить открыто о своей ориентации

Фото: Елена Вахрушева

Не всегда акции ЛГБТ-сообщества проходят в Ярославле мирно. На одной из таких участников закидали яйцами.

ЛГБТ-акция в Ярославле

Видео: Елена Вахрушева

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КОММЕНТАРИИ (5)

гость
17 май 2019 в 18:14

Такие молодые и уже такие толстушки... Что остается....

гость
17 май 2019 в 17:53

Вот интересно в школах учителям запрещено даже упоминать про секс при учащихся, а здесь открытая пропаганда сексуальных извращений прямо на улице и прокуратура молчит?

Инженер1
17 май 2019 в 18:25

Чего так выпячивать свою гетерофобность? Кроме гетерофобности, чем нибудь отличаются от остальных?