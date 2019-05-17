«Ты страх потерял?» В Ярославле ЛГБТ-активисты провели пикет. Реакция прохожих

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Акцию устроили на улице Кирова
На акцию отреагировали и бездомные
Сегодня в Ярославле пикет и флешмоб провели ЛГБТ-активисты. Представители секс-меньшинств вышли на улицу Кирова. В одиночном пикете стоял молодой человек с плакатом про гомосексуальность. Реакция прохожих была неоднозначной. Кто-то спокойно проходил мимо, кто-то подходил и разговаривал с юношей.
— Мне жаль вас, — заявила одна женщина.
— Бессовестный, хоть бы не позорился! — сказала другая.
— Ты страх потерял, что ли? — подошёл и мужчина.
Другие представители сообщества стояли с плакатом «Бесплатные обнимашки». Людям, которые подходили обниматься, они потом показывали другую сторону плаката, на которой было написано «Но я гей» и «Но я лесби».
— Ну, бывает, пожимали плечами прохожие.
Сами участники акции так объяснили ей:
— Мы имеем смелость признаваться в том, какие мы. И хотим донести людям, что мы обычные, часто живущие по соседству.
Не всегда акции ЛГБТ-сообщества проходят в Ярославле мирно. На одной из таких участников закидали яйцами.
Вот интересно в школах учителям запрещено даже упоминать про секс при учащихся, а здесь открытая пропаганда сексуальных извращений прямо на улице и прокуратура молчит?