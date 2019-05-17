«Ты страх потерял?» В Ярославле ЛГБТ-активисты провели пикет. Реакция прохожих

Сегодня в Ярославле пикет и флешмоб провели ЛГБТ-активисты. Представители секс-меньшинств вышли на улицу Кирова. В одиночном пикете стоял молодой человек с плакатом про гомосексуальность. Реакция прохожих была неоднозначной. Кто-то спокойно проходил мимо, кто-то подходил и разговаривал с юношей.

— Мне жаль вас, — заявила одна женщина.

— Бессовестный, хоть бы не позорился! — сказала другая.

— Ты страх потерял, что ли? — подошёл и мужчина.

Другие представители сообщества стояли с плакатом «Бесплатные обнимашки». Людям, которые подходили обниматься, они потом показывали другую сторону плаката, на которой было написано «Но я гей» и «Но я лесби».