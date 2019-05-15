Сносить не будут, но и чинить не станут: у властей не нашлось денег на придомовые детские городки

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Что теперь будет с площадками для игр
Безопасность детей отдают на откуп родителям
Сегодня на заседании муниципалитета обсуждали вопрос о детских городках в Ярославле. Жители переживают — на дверях подъездов уже появляются объявления: если жильцы дома не захотят сами платить за городки, те просто демонтируют.
Председатель муниципалитета Артур Ефремов разъяснил ситуацию:
— До конца мая идёт инвентаризация городков. Часть — в неудовлетворительном состоянии. Из 800 городков 600 — на придомовой территории, 200 — на муниципальной.
Ефремов уточнил: придомовую территорию обслуживают управляющие компании. Власть будет разговаривать с ними, чтобы те в свою очередь говорили с жителями, чтобы согласились взять на себя содержание площадок (на это в тарифной сетке, объясняет Ефремов, есть тариф — 26 копеек за квадратный метр).
— Разъяснительная работа начата, заставлять жителей домов никто не будет. Со следующего года на детские городки, стоящие на муниципальной земле, заложены деньги, на придомовые уже нет. Но есть во дворах опасные площадки — по ним будем принимать меры. Те же, которые находятся в состоянии более-менее, в таком тогда состоянии и останутся, если жители не захотят на собрании собственников жилья принять решение, — сказал Ефремов.
То есть их ещё и ремонтировали оказывается? Реально ниразу не видел и даже не слышал.
за то у обрамовича есть лишний миллиард на футбольный клуб челси. а вы хлебайте щи лаптем русские!