Сносить не будут, но и чинить не станут: у властей не нашлось денег на придомовые детские городки

Сегодня на заседании муниципалитета обсуждали вопрос о детских городках в Ярославле. Жители переживают — на дверях подъездов уже появляются объявления: если жильцы дома не захотят сами платить за городки, те просто демонтируют.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов разъяснил ситуацию:



— До конца мая идёт инвентаризация городков. Часть — в неудовлетворительном состоянии. Из 800 городков 600 — на придомовой территории, 200 — на муниципальной.



Ефремов уточнил: придомовую территорию обслуживают управляющие компании. Власть будет разговаривать с ними, чтобы те в свою очередь говорили с жителями, чтобы согласились взять на себя содержание площадок (на это в тарифной сетке, объясняет Ефремов, есть тариф — 26 копеек за квадратный метр).