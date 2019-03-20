К Чебурашке полз: ярославцев напугали крокодилом посреди улицы

Сегодня по соцсетям разлетелась жуткая фотография — посреди улицы Собинова лежит крокодил. Измятый, в грязи.



— Сбили крокодила! — написали в группе «Подслушано в Ярославле». — Сантиметров 15, полз куда-то...



— К Чебурашке полз! Я знал, что они выползают из канализации, а вы не верили! — понеслось в комментариях. — Сумка уползла! Туфли!



Крокодил в Ярославле. Такое нельзя было пропустить. Мы выехали на место и убедились — действительно, лежит. Резиновый.

— Это игрушка, размером чуть больше айфона, — рассказала Елена Вахрушева.