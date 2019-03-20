К Чебурашке полз: ярославцев напугали крокодилом посреди улицы

Фото и видео с места находки
Выглядит как настоящий
Сегодня по соцсетям разлетелась жуткая фотография — посреди улицы Собинова лежит крокодил. Измятый, в грязи.
— Сбили крокодила! — написали в группе «Подслушано в Ярославле». — Сантиметров 15, полз куда-то...
— К Чебурашке полз! Я знал, что они выползают из канализации, а вы не верили! — понеслось в комментариях. — Сумка уползла! Туфли!
Крокодил в Ярославле. Такое нельзя было пропустить. Мы выехали на место и убедились — действительно, лежит. Резиновый.
— Это игрушка, размером чуть больше айфона, — рассказала Елена Вахрушева.
Впрочем, бывает, что в город выползают и реальные ползучие гады.
фигней какой то занимаетесь! Лучше по-больше информируйте о том где ямы! как то продуктивнее будет. Чем выезжать смотреть где игрушку кто то потерял на дороге! К примеру я не езжу из-за ям по мосту из брагино в сторону магистральной и обратно. Возможно там уже что и подзаделали. Хотелось бы побольше информации