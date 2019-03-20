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Город

К Чебурашке полз: ярославцев напугали крокодилом посреди улицы

Фото и видео с места находки

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Выглядит как настоящий

Фото: Елена Вахрушева

Сегодня по соцсетям разлетелась жуткая фотография — посреди улицы Собинова лежит крокодил. Измятый, в грязи.

— Сбили крокодила! — написали в группе «Подслушано в Ярославле». — Сантиметров 15, полз куда-то...

— К Чебурашке полз! Я знал, что они выползают из канализации, а вы не верили! — понеслось в комментариях. — Сумка уползла! Туфли!

Крокодил в Ярославле. Такое нельзя было пропустить. Мы выехали на место и убедились — действительно, лежит. Резиновый.

— Это игрушка, размером чуть больше айфона, — рассказала Елена Вахрушева.

Видео: Елена Вахрушева

Впрочем, бывает, что в город выползают и реальные ползучие гады.

Мерзкий такой...

Фото: Елена Вахрушева

Смяло крокодильчика

Фото: Елена Вахрушева

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Елена Вахрушева

ТЕГИ

крокодил

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КОММЕНТАРИИ (1)

аноним
20 март 2019 в 12:15

фигней какой то занимаетесь! Лучше по-больше информируйте о том где ямы! как то продуктивнее будет. Чем выезжать смотреть где игрушку кто то потерял на дороге! К примеру я не езжу из-за ям по мосту из брагино в сторону магистральной и обратно. Возможно там уже что и подзаделали. Хотелось бы побольше информации

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