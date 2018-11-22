Мужчина и правда думал, что за шторой его никто не заметит

Забавный случай рассказали ярославские судебные приставы. Долгое время ярославец не выплачивал своему ребёнку алименты. Накопилась приличная сумма — 180 тысяч рублей. Мужчиной заинтересовались приставы. Они нагрянули к нему на квартиру. Нерадивый отец и его мать были как раз дома.



— Как позже рассказал сам горе-отец, услышав за дверью голос судебных приставов, он решил избежать неприятной встречи. Попросил сказать мать, что его нет дома, а сам подстраховался и спрятался в ванной комнате, — рассказали в УФССП России по Ярославской области.



Женщину выдало её поведение: она нервничала и часто оглядывалась в сторону ванной комнаты. Тогда приставы решили обыскать квартиру. Открыв дверь в ванную, они нашли мужчину. Он стоял за шторкой в ванне. Мужчина сильно расстроился, что его план не сработал, и начал собираться в отдел. Там на него возбудили уголовное дело за неуплату средств на содержание ребёнка.



— За последние десять месяцев ярославскими судебными приставами возбуждено 538 уголовных дел по обвинению нерадивых родителей за уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание детей, — отметили в УФССП России по Ярославской области.