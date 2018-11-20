Активиста «распяли» в самом узнаваемом месте города — на Стрелке
Активиста «распяли» в самом узнаваемом месте города — на Стрелке

Сегодня в Ярославле ЛГБТ-активисты устроили акцию, посвящённую памяти погибших трансгендеров. Они соорудили деревянный крест, поставили его на «Стрелке» и символично распяли на нём человека — жертву трансфобии. На голову активиста, который решил остаться неизвестным, надели венок из колючей проволоки.

— Крест — это символ стигматизации. Человек на нем — это распятый обществом трансгендер. Для нас убитые трансгендеры становятся святыми, — рассказал ярославский ЛГБТ-активист.

Своим поступком участник акции хотел сказать ярославцам, что трансгендерные люди страдают от насилия гораздо чаще, чем многие другие меньшинства.

Трансгендеры — это люди, чей пол не совпадает с их внутренними психологическими ощущениями. Говоря иными словами, мужчина чувствует себя женщиной, или наоборот. 

Активисты заранее не анонсировали свою акцию, чтобы избежать насилия
Активисты заранее не анонсировали свою акцию, чтобы избежать насилия

Ежегодно 20 ноября ЛГБТ-сообщества во всем мире отмечают день памяти убитых на почве ненависти трансгендеров. Эта традиция зародилась с 1999 года, после того, как годом ранее в США убили трансгендерную рок-певицу Риту Хестер.

Год назад ЛГБТ-активисты уже устраивали акцию в память о погибших людях. Однако прошла она не так гладко: активистов закидали яйцами

Каково живётся таким людям в Ярославле — рассказали сами ярославские трансгендеры в нашем большом материале

Акции  в память о погибших трансгендерах проводят каждый год
Акции  в память о погибших трансгендерах проводят каждый год