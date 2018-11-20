Активиста «распяли» в самом узнаваемом месте города — на Стрелке

Сегодня в Ярославле ЛГБТ-активисты устроили акцию, посвящённую памяти погибших трансгендеров. Они соорудили деревянный крест, поставили его на «Стрелке» и символично распяли на нём человека — жертву трансфобии. На голову активиста, который решил остаться неизвестным, надели венок из колючей проволоки.



— Крест — это символ стигматизации. Человек на нем — это распятый обществом трансгендер. Для нас убитые трансгендеры становятся святыми, — рассказал ярославский ЛГБТ-активист.



Своим поступком участник акции хотел сказать ярославцам, что трансгендерные люди страдают от насилия гораздо чаще, чем многие другие меньшинства.



Трансгендеры — это люди, чей пол не совпадает с их внутренними психологическими ощущениями. Говоря иными словами, мужчина чувствует себя женщиной, или наоборот.

Активисты заранее не анонсировали свою акцию, чтобы избежать насилия

Ежегодно 20 ноября ЛГБТ-сообщества во всем мире отмечают день памяти убитых на почве ненависти трансгендеров. Эта традиция зародилась с 1999 года, после того, как годом ранее в США убили трансгендерную рок-певицу Риту Хестер.



Год назад ЛГБТ-активисты уже устраивали акцию в память о погибших людях. Однако прошла она не так гладко: активистов закидали яйцами.

Каково живётся таким людям в Ярославле — рассказали сами ярославские трансгендеры в нашем большом материале.