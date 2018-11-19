Роман Курцын сыграл не мускулистого красавца, а унылого офисного клерка

29 ноября на экраны выйдет новая молодёжная экшн-комедия «Всё или ничего» с ярославским актёром Романом Курцыным в одной из главных ролей. Красавец актёр для съёмок в этом фильме сменил амплуа. Актёр покажется на экранах не мускулистым силачом, а в костюме... весёлой кучки.

Костюм Курцына в фильме «Всё или ничего»

— Комедия «Всё или ничего» покажет, что будет, если вывести офисный планктон из себя. Компания из трех неудачливых менеджеров (Кирилл Каганович, Роман Курцын, Данила Якушев) и примкнувший к ним «бывалый» (Артур Смольянинов) собираются в опенспейсе отнюдь не для того, чтобы обсудить новый проект, а чтобы проучить «зажравшегося» начальника, обворовывающего компанию. Как? Украсть 50 миллионов! — рассказывают о сюжете создатели.



Но плану офисных сотрудников помешают реальные криминальные авторитеты. Что выйдет из этого большого ограбления? Смотрите в кино, в Ярославле фильм выйдет на большие экраны уже через 10 дней. Кстати, саундтрек к фильму записал рэпер L’One.

— В начале декабря, возможно, в самое «приятное» время года в нашей стране, многим захочется взбунтоваться против начальства, украсть пару миллионов и улететь в теплые края. Не у всех это получится, поэтому мы сняли фильм — чтобы зритель с удовольствием пережил все эти приключения прямо в комфортном кресле кинотеатра. — Рассказал креативный продюсер Антон Белов.

