Водитель микроавтобуса не пострадал

В распоряжении 76.ru оказались фотографии с места ДТП, где ВАЗ-2112 на встречке столкнулся с микроавтобусом «Мерседес» и внедорожником «Мицубиси».



Напомним, вчера около 7:10 утра 18-летний водитель ВАЗа выехал на встречку, где сначала столкнулся с микроавтобусом, а затем с внедорожником.



Удар был такой силы, что «Мерседес» улетел в кювет и завалился на бок. «Двенашка» превратилась в груду металла. Больше всего повезло внедорожнику — «Мицубиси» получил не самые серьёзные повреждения.



Водитель и пассажир ВАЗа в больнице

Врачи оказывали помощь на месте

—В результате ДТП в больницу попали 18-летний водитель «двенашки» и его 24-летний пассажир. Ещё один пассажир ВАЗа отпущен на амбулаторное лечение. По факту ДТП проводится проверка, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



В ДТП пострадали трое человек

Мы уточняем все обстоятельства аварии.

