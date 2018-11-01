Мужчина купил сотовый на поддельные деньги

Правоохранители задержали молодого мужчину из Костромы, который попытался в Ярославле избавиться от поддельных денег.



23-мужчина нашёл на известном сайте объявление о продаже сотового телефона. Продавец был из Ярославля. Костромич, приехав в наш город, встретился с продавцом и отдал ему за телефон 15 тысяч рублей. Когда мужчина захотел положить их на свой счёт в банке, выяснилось, что они поддельные.



— Следствию не удалось установить лицо, от которого злоумышленник получил поддельные купюры номиналом пять тысяч рублей. Но молодой человек был выявлен на территории Костромы и задержан. Вину в совершенном преступлении обвиняемый в ходе следствия признал. При назначении наказания учтен комплекс смягчающих обстоятельств: добровольное возмещение материального ущерба, наличие на иждивении малолетнего ребенка, активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном. Суд с учетом позиции Ярославля назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, освободив обвиняемого из-под стражи в зале суда, — рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

