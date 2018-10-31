Потерпевший скончался на месте

В Некрасовском районе 17-летний парень убил случайного прохожего.

25 марта вечером в селе Бурмакино подросток увидел неизвестного ему 44-летнего мужчину. Парень попросил у него сигарету, на что мужчина ответил, что не курит. Этого было достаточно. Подросток, которому просто хотелось выместить свою злобу на другом, начал избивать ни в чём неповинного прохожего. Избив мужчину до смерти, он спрятал его тело на приусадебный участок, присыпав снегом.

— После того, как подростка задержали, он сам показал, где спрятал тело. Приговором суда молодому человеку назначено шесть лет в воспитательной колонии, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Как нам стало известно, парень учился в одном из ярославских колледжей. Воспитывался в нормальной семье.