И. о. мэра Владимир Волков будет проводить общегородские совещания по понедельникам

И. о. мэра Ярославля Владимир Волков рассказал, что трансляции с общегородских совещаний продолжатся. Всё будет так же, как и при бывшем мэре Владимире Слепцове, но в другое время.



— Главное — оперативность и результат. Общегородское совещание должно не подытоживать неделю, а открывать ее. Формат обсуждения остается прежним, но по утрам в понедельник, — сказал Владимир Волков.



Сегодня на сайте мэрии не включилась трансляция с планёрки в привычное для горожан время. Ранее пресс-служба городской администрации заявила, что пятничных планёрок больше не будет. И это оказалось правдой — они будут понедельничными. Ближайшее общегородское совещание состоится 29 октября. Его можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте мэрии.

