На площади Волкова в Ярославле прохожие нашли тело мужчины
24 октября 2018 09:00
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Сегодня рано утром в центре Ярославля прохожие обнаружили лежащего на земле мужчину. По словам очевидцев, он был мёртв.
— Он лежал около 6:30 на площади Волкова, рядом с банком. Рядом стояли два полицейских и мужчина в гражданском, — рассказал очевидец событий Руслан.
Полиция не комментирует произошедшее. Мы также ждём комментариев от Следственного комитета.
Обновление
Позже стали известны подробности гибели мужчины - он стал участником разборок.
Фото: читатель 76.ru
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