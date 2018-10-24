Подробности гибели руководителя АТП в Ярославле: пьяная драка попала на видео

Момент драки попал на камеры видеонаблюдения

С трагедии началось сегодняшнее утро в Ярославле — в центре города обнаружили тело замдиректора ярославского АТП Евгения Нестеренко. Мужчина лежал около остановки «Площадь Волкова» на улице Свободы. Тело обнаружили ранним утром. Но, как стало известно порталу 76.ru, всё произошло глубокой ночью.



Евгений Нестеренко отдыхал в одном из баров на улице Свободы. Том, который работает допоздна и где поют караоке. По данным источника 76.ru, именно в баре и произошёл конфликт — мужчина поссорился с одним из посетителей.

Тело погибшего нашли прохожие

— Они зацепились и вышли разобраться. Начали козырять фамилиями, зашла речь про армию, — рассказывает источник.



Именно с военным, как стало известно, и произошёл конфликт. После чего мужчины вышли на улицу. После стычки Нестеренко погиб. Пока неизвестно, что именно стало причиной смерти. Мы разбираемся в произошедшем, выходим в режим хроники.

12:53

— Это была не просто драка, а, я не побоюсь этого слова, «махач», — сообщает корреспондент 76.ru Анастасия Тихомирова, которая добыла видео с места происшествия.

12:39

Сейчас военные следователи разбираются в деталях случившегося.

— К нам уже поступил сигнал, и мы проводим проверку, — рассказал 76.ru источник в военном следственном отделе СК РФ по Ярославскому гарнизону. — На данный момент официального подтверждения информации о том, что в конфликте участвовали военные, нет.

В МВД и СКР случившееся пока никак не комментируют.

12:27

Сейчас бар, в котором начались разборки госслужащих и военных, закрыт. Он работает с семи часов вечера.

12:25

Конфликт начался в баре.

12:22

Всё произошло здесь.