Сотрудники ТНТ заявили, что третий сезон сериала «Ольга» готов к показу

Сотрудники телеканала ТНТ сообщили о скором старте показа третьего сезона популярного российского сериала «Ольга». Первая серия выйдет на экраны через пару недель — 6 ноября. Всего их будет 16.



В новом сезоне будет затронута новогодняя тематика

— Бизнесмен Володя попробует склеить разбитое сердце главной героини, Лена родит маленького Пушкина, а хромой мужик подерется с Юргеном и Чичей, — рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ. — Третий сезон отличает повышенная событийность: в каждой серии сюжет может менять ход три-четыре раза, так что не совсем понятно, в какой тупик на этот раз придут герои. И каким образом из него вообще будут выбираться. Юмор имеет терапевтический эффект, ведь относиться всерьез к такому валу проблем попросту вредно для организма. В новых сериях Ольга и компания, как в сказке про репку, продолжат тащить друг друга из болота обыденности и безнадеги, в которое иногда заводит героев необычайно смешная и по-своему счастливая жизнь.

В третьем сезоне Кощея будет больше, чем в предыдущих сериях фильма

А ярославский актёр Илья Варанкин, который играет в многосерийном фильме роль Кощея, добавил, что ещё зрители «Ольги» увидят такого, чего не было в сериале раньше.



Полюбившиеся в первых двух сезонах герои никуда не денутся, несмотря на то, что появятся новые персонажи

— В этом сезоне появятся новые персонажи, роль одного из них играет актёр Гоша Куценко, — рассказал Илья Варанкин, уточнив, что не может раскрыть всех секретов. — Роль моего героя — Кощея — становится значительнее: раньше он был просто другом одного из главных героев, а теперь у него появилась своя функция в сюжете фильма. А ещё третий сезон «Ольги» впервые будет зимним — раньше действия фильма происходили летом. В декабре в эфир выйдут серии с новогодней тематикой.



Роль Кощея писали специально под ярославского актёра Илью Варанкина

Главная героиня сериала Ольга воспитывает двух детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь. Старшая дочь Анька учится в ПТУ, думает, что она единственный адекватный член семьи и в её жизни все будет по-другому, младший сын Тимофей, чей отец вернулся к первой семье в Азербайджан, считает, что он уже мужчина, хотя ему всего лишь 11 лет; отец Ольги, бывший футболист, крепко выпивает и постоянно врет, а сестра Ленка пытается жить за счёт мужчин, в основном — женатых. Вечно спасая родственников от неприятностей, Ольга живет чужой жизнью и редко думает о себе — до тех пор, пока в неё не влюбляется молодой водитель газели «Ритуал» Гриша.



Серии для третьего сезона снимали в Москве прошлой зимой

Актёр Илья Варанкин играет в «Ольге» роль Кощея, которая была написана специально для него. Изначально ярославец приехал пробоваться на главную роль в этом многосерийном фильме, но режиссёр и продюсеры сразу увидели в нём другого персонажа. Варанкин со своим героем дожил до третьего сезона. Персонаж у него яркий и в фильме играет свою важную роль. Ранее мы уже рассказывали о том, как киношники в Москве снимали третий сезон сериала «Ольга».