Сотрудники ТНТ заявили, что третий сезон сериала «Ольга» готов к показу
Сотрудники ТНТ заявили, что третий сезон сериала «Ольга» готов к показу

Сотрудники телеканала ТНТ сообщили о скором старте показа третьего сезона популярного российского сериала «Ольга». Первая серия выйдет на экраны через пару недель — 6 ноября. Всего их будет 16.

В новом сезоне будет затронута новогодняя тематика
В новом сезоне будет затронута новогодняя тематика

— Бизнесмен Володя попробует склеить разбитое сердце главной героини, Лена родит маленького Пушкина, а хромой мужик подерется с Юргеном и Чичей, — рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ. — Третий сезон отличает повышенная событийность: в каждой серии сюжет может менять ход три-четыре раза, так что не совсем понятно, в какой тупик на этот раз придут герои. И каким образом из него вообще будут выбираться. Юмор имеет терапевтический эффект, ведь относиться всерьез к такому валу проблем попросту вредно для организма. В новых сериях Ольга и компания, как в сказке про репку, продолжат тащить друг друга из болота обыденности и безнадеги, в которое иногда заводит героев необычайно смешная и по-своему счастливая жизнь.

В третьем сезоне Кощея будет больше, чем в предыдущих сериях фильма
В третьем сезоне Кощея будет больше, чем в предыдущих сериях фильма

А ярославский актёр Илья Варанкин, который играет в многосерийном фильме роль Кощея, добавил, что ещё зрители «Ольги» увидят такого, чего не было в сериале раньше.

Полюбившиеся в первых двух сезонах герои никуда не денутся, несмотря на то, что появятся новые персонажи
Полюбившиеся в первых двух сезонах герои никуда не денутся, несмотря на то, что появятся новые персонажи

— В этом сезоне появятся новые персонажи, роль одного из них играет актёр Гоша Куценко, — рассказал Илья Варанкин, уточнив, что не может раскрыть всех секретов. — Роль моего героя — Кощея — становится значительнее: раньше он был просто другом одного из главных героев, а теперь у него появилась своя функция в сюжете фильма. А ещё третий сезон «Ольги» впервые будет зимним — раньше действия фильма происходили летом. В декабре в эфир выйдут серии с новогодней тематикой.

Роль Кощея писали специально под ярославского актёра Илью Варанкина
Роль Кощея писали специально под ярославского актёра Илью Варанкина

Главная героиня сериала Ольга воспитывает двух детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить личную жизнь. Старшая дочь Анька учится в ПТУ, думает, что она единственный адекватный член семьи и в её жизни все будет по-другому, младший сын Тимофей, чей отец вернулся к первой семье в Азербайджан, считает, что он уже мужчина, хотя ему всего лишь 11 лет; отец Ольги, бывший футболист, крепко выпивает и постоянно врет, а сестра Ленка пытается жить за счёт мужчин, в основном — женатых. Вечно спасая родственников от неприятностей, Ольга живет чужой жизнью и редко думает о себе — до тех пор, пока в неё не влюбляется молодой водитель газели «Ритуал» Гриша.

Серии для третьего сезона снимали в Москве прошлой зимой
Серии для третьего сезона снимали в Москве прошлой зимой

Актёр Илья Варанкин играет в «Ольге» роль Кощея, которая была написана специально для него. Изначально ярославец приехал пробоваться на главную роль в этом многосерийном фильме, но режиссёр и продюсеры сразу увидели в нём другого персонажа. Варанкин со своим героем дожил до третьего сезона. Персонаж у него яркий и в фильме играет свою важную роль. Ранее мы уже рассказывали о том, как киношники в Москве снимали третий сезон сериала «Ольга».