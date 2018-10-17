Второй год подряд по президентской программе не успевают сделать дороги в срок

Ровно неделю назад в Ярославле должны были завершиться дорожные работы по президентской программе «Безопасные и качественные дороги». По этой программе в этом году в городе ремонтировали 23 улицы, контракт на большинство дорог получила московская фирма «ЕКС».

Сегодня 17 октября, и полностью сданы 19 дорог, на четырёх оставшихся ещё идут работы — это проспекты Авиаторов и Ленинградский, улица Блюхера и Спартаковская. Самые важные и самые проблемные дороги.

— Ориентировочно срок сдачи поставили до 26 октября. По трём дорогам остались работы по благоустройству, установке дорожных знаков, ограждений и нанесении разметки. Только на улице Блюхера ещё не уложен даже нижний слой асфальта. Подрядчик планирует за четыре дня завершить все работы по асфальту на этой улице, — рассказал начальник агентства по муниципальному заказу и ЖКХ мэрии Ярославля Виктор Макеев-Гурьянов.

Что будет с новеньким асфальтом, который плохо лежит

Подрядчику пока везёт — на улице всё это время стоит очень тёплая для октября погода, иначе мы могли бы столкнуться с работами в дождь и снег. Однако проблем на новеньких дорогах уже много. Дорожные активисты Ярославля, внимательно осмотрев проспект Авиаторов, считают, что в работе подрядчика много халтуры.

— Говорить, что здесь проведена качественная работа, я бы не стал. Потому что здесь она некачественная. Многие места знаменательны тем, что дорогу укладывали в дождь. Обосновывали это тем, что асфальт уже привезли, значит, надо укладывать, — рассказал руководитель регионального отделения федерации автовладельцев России Темур Абдуллаев.



Из 23 дорог по президентской программе в Ярославле до сих пор не доделаны четыре: проспекты Авиаторов и Ленинградский, улицы Спартаковская и Блюхера.

Проблемы есть и на самой дорогой улице года — Ленинградском проспекте. Асфальт здесь почему-то получился волнистым.

Новый асфальт на Ленинградском проспекте

— Пока отрицательных проб асфальта нет. Я особых волнений не вижу, сам езжу по Ленинградскому проспекту, — возразил на это Виктор Макеев-Гурьянов. — На окончательной приёмке ещё раз посмотрим, там где будут неровности по стыкам — подрядчик будет устранять. Если не в этом году, то в следующем году дорога будет доведена до норматива.