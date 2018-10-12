Руководство рынка хвастается обновлённым интерьером

Сегодня на рынке на улице Белинского всё как обычно — продавцы зазывают покупателей и нахваливают свой товар. Ощущение, что жизнь здесь остановилась лет 15 назад. Всё, как в былые времена, — солёные огурчики можно попробовать и выбрать, у кого купить, а во время примерки джинсов тебя заботливо прикроют покрывалом. Ностальгическую атмосферу разрушили мы своими вопросами о продаже рынка с молотка.



Многие предприниматели здесь работают уже много лет

— Вы посмотрите, сколько здесь людей, по два-три человека всегда у каждой точки есть, — подошла к нам контролёр рынка Галина Шишкова. — Потому что в магазинах такого качества не найти, за мясом к нам полгорода ездит. Да и вообще, «Пятёрка» — это район пожилых людей, и им всем очень удобно, что рядом есть рынок. У каждого продавца есть свой покупатель. Люди идут к ним, по именам здороваются.



Перед покупкой продукты можно не только потрогать, но и попробовать

Новость о продаже рынка здесь восприняли с грустью. И не только руководители предприятия.



На рынке нет толп, как в 90-е, но и без работы продавцы не сидят

— Да мы тут по 20 лет торгуем, — голосят наперебой продавцы. — А мы вообще из Рыбинского района ездим каждый день, возим качественное свежее мясо. Мы когда узнали о продаже рынка, ревели вместе в обнимку. Даже забыли, что торгуем в соседних точках и конкуренты друг другу.



Продавцы говорят, что их продукция качественнее, чем в магазинах

Из покупателей пока мало кто знает, что рынок может уйти с молотка. Почти все, кому мы сообщили эту новость, расстроились.



Особо бойко торговля на рынке идёт в пятницу вечером и по выходным

— Здесь вокруг полно сетевых магазинов, но без рынка не обойтись, — говорит пенсионер Ринат Шайхиев. — В супермаркете рыба, например, замороженная и в упаковке. Это уже не то. А тут лежит свежая на льду. Качество совершенно другое.



Здесь можно найти вещи, которых не сыскать ни в одном магазине

— А я купил себе свитер с оленями крутой за 1200 рублей, — улыбается 23-летний Александр Кузнецов. — В торговых центрах таких нет, а в брендовых магазинах за такое тысяч пять попросят.



Пока рынок не продадут, он будет работать

Накануне власти сообщили о продаже рынка на улице Белинского. Мы уже подробно рассказывали об этом процессе.

