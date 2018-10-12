«Это всё Слепцов»: зачем в Ярославле продают рынок на Белинского

В Ярославле городские власти решили продать рынок Ленинского района, который находится на улице Белинского. Основная задача — увеличить доходную часть бюджета.



— Сейчас это муниципальное предприятие ничего не приносит, его прибыль минимальна, — объяснил заместитель мэра Ярославля Алексей Торопов. — Деньги, вырученные с продажи, пойдут в бюджет. В этом году город город недозаработал около 250 миллионов рублей. Мы планируем продать ещё 80 земельных участков на 120–130 миллионов рублей.



Правда, сам рынок продавать будут уже не в этом году. В ноябре-декабре вопрос обсудят депутаты муниципалитета, потом МУП нужно акционировать, а этот процесс и вовсе затянется на полгода, и только после этого предприятие можно будет выставлять на аукцион. Плюс ко всему ещё неизвестно, какое решение примут депутаты.



— Рынок Ленинского района стоит в плане приватизации на следующий год, но мы с решением не торопимся, — уточнил председатель муниципалитета Артур Ефремов. — С одной стороны, предприятие работает не в полную силу — там есть пустующие места, с другой стороны, прибыль оно всё равно приносит — в прошлом году от него в бюджет пришло 500 тысяч рублей.



Но в мэрии настроены решительно. От продажи в бюджет придёт сумма намного больше и сразу. Чиновники планируют пополнить казну от этой сделки на 100 миллионов рублей.



— И.о. мэра Владимир Волков ставит задачи экономить и увеличивать доходы, — добавил Алексей Торопов. — Но решение продать рынок Ленинского района было принято ещё до его приезда — при Владимире Слепцове.



Но пока рынок на Белинского не продадут, он будет работать как и прежде. По крайней мере, это обещают ярославцам власти.



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