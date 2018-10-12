Пиццу прикрутили к коробочке, чтобы она не улетела покорять космос

Эта новость необъяснима, но она есть. В ярославской пиццерии испекли «Пепперони» и отправили её в стратосферу. Не просто отправили, а согласовали запуск коробочки с пиццей в с Росавиацией, нашли дорогое оборудование, настроили экшен-камеру и онлайн-трансляцию. И отправили в космос «Пепперони» на большом воздушном шаре.

Пицца взлетает над Плещеевым озером

— Зачем мы это делаем? Это весело. Мы решили так доставить наш миллионный заказ, — рассказывают основатели компании «ПиццаФабрика».



Коробочка с пиццей и экшен-камерами взмыла вверх над Плещеевым озером в Ярославской области. Только здесь удалось согласовать запуск воздушного шара, не помешав гражданским и военным самолётам. «Пепперони» поднялась вверх на 31 000 метров, после чего шар стратостата лопнул, и пицца начала падать на землю с бешеной скоростью в 252 километра в час.

— Команде запуска до последнего было неизвестно, куда приземлится «Пепперони», поэтому на поиски ушло около шести часов. В итоге коробочку из-под пиццы нашли в лесу на границе Ивановской и Ярославской областей. Но пиццы в ней уже не было, камеры записали, как её съел медведь, — рассказал руководитель отдела маркетинга компании ПиццаФабрика Константин Побляхин.

Закончился эксперимент в лапах у медведя

Всё происходящее выглядит настолько безумно, что до последнего кажется фотошопом. Но нет, пиццу прикрутили к коробке, чтобы она не улетела в космос, а в саму коробку встроили специальный механизм, чтобы она открылась на гигантской высоте. И все жители планеты смогли увидеть «Пепперони», летающую над Землёй.

Видимо, коробку с пиццей запустить в космос проще, чем космонавтов. Накануне провалился запуск на Международную космическую станцию российского корабля «Союз» с рыбинским космонавтом на борту.