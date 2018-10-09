В Ярославской области Виталий Ткаченко отвечал за строительство, дорожное хозяйство и ЖКХ

Из правительства Ярославской области уходит один из самых ключевых чиновников — заместитель председателя, курирующий сферы строительства, дорожное хозяйство и ЖКХ. О сложении полномочий он рассказал на рабочем заседании.



— Жалко уезжать из Ярославской области, — сказал Виталий Ткаченко на прощание своим коллегам. — Но здесь остаётся частичка моей души.



Где дальше будет работать Виталий Ткаченко и есть ли уже человек на его место, официально в правительстве пока не сообщают.



В правительстве Ярославской области Виталий Ткаченко работал с 2016 года. Сюда он приехал сразу на должность заместителя председателя. До этого он работал на руководящих должностях в бизнес-структурах. Имеет три высших образования и статус мастера спорта.



Накануне в Ярославле во власти сменилась ещё одна ключевая фигура — глава города. Новый и.о. мэра города Владимир Волков дал своё первое интервью в этом статусе корреспонденту 76.ru, где рассказал о рабочих планах и прокомментировал слухи о своём криминальном прошлом.

