Люди гладили коней и фотографировались с ними

В эту субботу у торгового центра «Вернисаж» ярославцев штрафовала полиция. Правда, конная. Да и штрафы были шуточные: до конца дня улыбаться, как конь, обнять коня-полицейского, спеть с ним песню и выучить правила ПДД, а то в следующий раз реально штраф выпишут. Акция посвящена премьере нового сериала на ТНТ «Конная полиция».



— Прохожие удивлялись и думали, что это настоящая конная полиция. Кто-то фотографировался, а одна ярославна выложила даже пост в «Инстаграм», где она поёт рядом с конём, — рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ в Ярославле.



— Ехали в машине, увидели конную полицию и специализированную парковку для лошадей. Нашему удивлению не было предела, пока искали место для парковки, вся семья бурно обсуждала, неужели и правда появилась в городе конная полиция. Оказалось, что это промо-акция сериала, но мы не расстроены. Идея классная! Дети отдали животным все свои запасы сушек и сладкого! — рассказала жительница Ярославля Ирина Лукина.



Многие удивлялись и думали, что в Ярославле теперь появилась конная полиция

Первую серию фильма покажут 8 октября в восемь часов вечера. А ещё на ТНТ готовят к показу третий сезон сериала «Ольга» с участием ярославского актёра Ильи Варанкина.