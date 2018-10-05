Такие парковочные места появятся у ярославских торговых центров

В Ярославле сделают места для парковки коней. Специальные дорожные знаки и разметка появятся около торговых центров «Вернисаж» на выезде из города в сторону Москвы и «Альтаир» в Брагино.



— За неправильную парковку в этих местах, выброшенный мимо урны мусор и другие нарушения людям будут выписывать штрафы сотрудники конной полиции, — рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ в Ярославле— Правда, и сотрудники ведомства, и квитанции будут ненастоящими. Всё это будет проходить в рамках акции, приуроченной к выходу ржачной комедии «Конная полиция», главную роль в которой играет Артур Смольянинов. Акция будет проходить один день — только завтра.



Главную роль в сериале играет актёр играет Артур Смольянинов

Кроме Артура Смольянинова в фильме играют Наталья Медведева, Борис Дергачев, Стася Милославская и другие. Зрители ТНТ по сериалу «Полицейский с Рублёвки» с Александром Петровым уже прекрасно знают, что все хорошие сотрудники МВД попадают на работу в элитное отделение. А из нового сериала им предстоит узнать, что все плохиши, вроде главного героя — опера Сергея Волкова, пополняют ряды конной полиции. Но оказался он в ментаврах не из-за страсти к верховой езде или большой любви к лошадям, а потому что серьезно нарушил закон.



По сюжету фильма крутой, но не чистый на руку опер Сергей Волков серьёзно попал — за очередную пьяную выходку начальник отправляет его в ссылку — в ряды образцовой конной полиции. Все сотрудники полка кажутся ему сказочными существами с древними понятиями о долге и родине. Не желая задерживаться на новом месте, Волков хочет уйти разруливать личные дела, но узнав, что его новые коллеги попали в мощный замес, всё-таки решается прийти на помощь.



Первую серию фильма покажут 8 октября в восемь часов вечера. А ещё на ТНТ готовят к показу третий сезон сериала «Ольга» с участием ярославского актёра Ильи Варанкина.

