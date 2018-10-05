Больше месяца прошло с тех пор, как на окраине Ярославля нашли опасный водоём

В Ярославле Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды — так продолжился скандал вокруг «нефтяного озера», которое разлилось в черте города.

— В один из дней августа 2018 года при эксплуатации инженерных сооружений в районе Новоярославской станции в Красноперекопском районе были допущены нарушения правил охраны окружающей среды, повлекшие в результате загрязнения нефтепродуктами земельного участка площадью 5 240 квадратных метров. Сейчас устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления, — рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по Ярославской области.



На этой неделе природоохранная прокуратура проверила водоём на опасность для ярославцев, а также оценила ущерб, который нанёс водоём окружающей среде.



Напомним, что опасный водоём нашли местные жители. Клик о помощи сразу же бросили общественники-экологи. Они же напугали ярославцев, какую страшную опасность представляет это озеро. 24 августа 76.ru вёл трансляцию с токсичного места, куда съехались эксперты из разных ведомств. За месяц водоём стал еще шире. Насколько он опасен — читайте в нашем репортаже.