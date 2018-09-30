Последние модели IPhone продают уже и в Рыбинске в ТЦ «Космос»

Спустя сутки после официального старта продаж новых моделей IPhone в России их привезли в Ярославскую область. Бешеных очередей и бурной реакции, как в Москве, у ярославцев дорогие смартфоны не вызывали.

Американская компания представила три новые модели iPhone XS: самый компактный с дисплеем 5,8 дюйма, iPhone XS Max — огромный смартфон с дисплеем 6,5 дюйма и iPhone XR с экраном 6,1 дюйма — самый бюджетный из новой линейки (имеет немало упрощений по сравнению с iPhone X, например, алюминиевую рамку, а не из хирургической стали).

Самый дорогой смартфон обойдется в 126 990 рублей, это модель iPhone XS Max с максимальной встроенной памятью в 512 мегабайт. Однако в наличии этого флагмана пока нет, можно лишь сделать заказ и получить его на следующей неделе.

Зато салоны сотовых операторов МТС и «Мегафон», а также онлайн-дискаунтер «Ситилинк» уже продают из наличия модели iPhone XS по цене от 87 890 рублей за встроенную память в 64 гигабайта и до 118 990 рублей с памятью в 512 гигабайт. А вот самую бюджетную модель iPhone XR в Ярославле пока не найти. Известно, что его цена будет начинаться примерно от 65 тысяч рублей.

У ярославцев сложились разные мнения о новинках.

— После «яблока» действительно другое брать в руки не хочется. Но гнаться за ежегодными обновлениями — бред, — считает рыбинец Григорий Макавели.

— Ужас! Зачем такие дорогие смартфоны? Один раз уронил, и в больницу с инфарктом угодил, — обсуждают привоз новых моделей в «Подслушано в Рыбинске».