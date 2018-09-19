Блогер путешествовал по городу на машине и пешком

На ютуб-канале «Разное о Хабаровске и не только» появилось видео, в котором видеоблогер из Хабаровска Артем гуляет по Ярославлю и снимает город на камеру. В 19-минутном ролике блогер подробно разбирает плюсы и минусы Ярославля со стороны простого туриста:

— Ярославль для своего обзора я выбрал потому, что он идентичен по населению с Хабаровском. Мне было любопытно посмотреть, как живут города Центральной России относительно городов Дальнего Востока, насколько они более развиты и что там есть интересного, — рассказал видеоблогер.



Пешеходы ходят вплавь

Первое, что не понравилось блогеру в городе, — состояние дорог:

— Когда мы приехали, шел дождь, и тротуары, выложенные брусчаткой, были затоплены. На протяжении всего пути эта брусчатка имела волнообразную форму. Я в первый раз вижу такое. Кроме того, было очень много ям на дорогах, и они тоже были заполнены водой.

Красивый город, но нет грамотного благоустройства

Не понравилось туристу, что в городе неухоженная набережная и Стрелка:

— Такое ощущение, что городом начали заниматься лет пять назад. Ни в Хабаровске, ни в Ярославле современных общественных пространств нет. На самой набережной витает легкий запах 90-х: какие-то старые кафе, которые пора бы уже давно снести, громкая музыка, картинг — всё отдано на откуп бизнесу.

Из плюсов блогер отметил, что Ярославль — столица Золотого Кольца: в городе много красивых храмов, церквей и старинных памятников архитектуры. Но, по мнению Артема, за ними плохо ухаживают:



— Многие красивейшие архитектурные шедевры в плохом состоянии. Такое ощущение, что их не реставрировали. Но это не касается центра города, в котором всё чистенько и красивенько, но это буквально несколько кварталов.

Из плюсов

Понравилось приезжему блогеру, что рядом с Ярославлем находятся два исторических города — Кострома и Ростов Великий, в которые можно на выходных съездить развеяться. Спорным показалось блогеру близкое расстояние с Москвой: с одной стороны, можно также на выходных съездить всей семьей в столицу и отдохнуть, а с другой — из столицы возят мусор в Ярославль.

Из остальных плюсов: низкие цены на продукты и недвижимость; современные развлечения: новый аквапарк, детская площадка напротив ТЮЗа и большой зоопарк.

Ярославль часто попадает в поле зрения популярных видеоблогеров. Недавно к нам из Москвы приезжал Илья Варламов и раскритиковал Ярославль. После этого получил ответ от жителей больше не приезжать. А Юрий Дудь рассказал, чем его так зацепил наш город.