Машина улетела в кювет

Ярославцы ищут свидетелей ДТП. 14 сентября недалеко от здания ГИБДД, напротив заправки, чёрная «Нива» столкнулась с «Ладой-Грантой». За рулём «Лады» сидел мужчина, рядом — его жена. Они говорят: виновник ДТП, сидевший за рулём «Нивы», скрылся с места аварии.



— Мы стояли на светофоре. Спустя 15 секунд получаем удар сзади и улетаем в кювет. «Нива» в этот момент разворачивается и уезжает, — рассказывает Ксения, пассажирка «Лады».



К счастью, никто не пострадал

К счастью, ни она, ни её супруг не пострадали. А вот машина получила серьёзные повреждения.



— «Нива» скрылась в сторону Нефтестроя или частного сектора. Скорее всего, у неё разбита правая сторона. Просьба, кто увидит эту машину, позвоните по телефонам: 8–915–964–46–82 и 8–915–964–22–39, — просят Ксения и её супруг.



Авария произошла около 11:40.

