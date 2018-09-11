Мотоциклист в больнице

— Родился в рубашке, — так ярославцы сказали про мотоциклиста, который попал в ДТП в Красных Ткачах. Его мотоцикл сзади влетел в «Хёндай» на трассе в Ярославском районе. От удара мотоциклист пролетел несколько метров и упал на асфальт. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь.



— «Хёндай» поворачивал влево, а мотоциклист в него въехал. Думаю, шлем спас, хоть и слетел, — рассказал очевидец ДТП Илья Молодцов.



В ГИБДД по Ярославской области рассказали подробности аварии.



— 11 сентября в 00:35 столкнулись автомобиль «Хёндай» и мотоцикл «Рейсер». Мотоциклист не выбрал правильную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. В результате ДТП травмы получил водитель мотоцикла, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.



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