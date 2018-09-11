У автобуса выбило лобовое стекло

Авария случилась в Дзержинском районе. Накануне вечером на Ленинградском проспекте у перекрёстка с проспектом Дзержинского КАМАЗ протаранил автобус с пассажирами. Всё произошло около 18:45.

Грузовая машина разбила правый передний бок автобуса, в котором от удара получила сильные ушибы 43-летняя женщина. Также у ЛиАЗа вылетело лобовое стекло.

По предварительным данным, виноватым в аварии мог оказаться именно водитель автобуса, который хотел успеть проскочить перекрёсток. В аварии разбираются в управлении ГИБДД по Ярославской области.

В Ярославле инвалиды пристыдили наглых водителей.