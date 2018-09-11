В Ярославле КАМАЗ протаранил пассажирский автобус: есть пострадавшие
11 сентября 2018 11:42
3 764 1
Авария случилась в Дзержинском районе. Накануне вечером на Ленинградском проспекте у перекрёстка с проспектом Дзержинского КАМАЗ протаранил автобус с пассажирами. Всё произошло около 18:45.
Грузовая машина разбила правый передний бок автобуса, в котором от удара получила сильные ушибы 43-летняя женщина. Также у ЛиАЗа вылетело лобовое стекло.
По предварительным данным, виноватым в аварии мог оказаться именно водитель автобуса, который хотел успеть проскочить перекрёсток. В аварии разбираются в управлении ГИБДД по Ярославской области.
В Ярославле инвалиды пристыдили наглых водителей.
Фото: Управление ГИБДД по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru