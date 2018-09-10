Из-за разборок между друзьями пострадала машина

31-летний ярославец пойдёт под суд за то, что разбил чужой автомобиль. Причина такого поступка — разбитое сердце. Оказалось, что бывшая девушка ярославца променяла его на его же друга. Такого мужчина не смог простить. Он вычислил машину, принадлежащую новоиспечённой паре, и разбил лобовое стекло кирпичом, а также пнул ногой по левому переднему крылу.



— После этого обвиняемый сам позвонил знакомому и сообщил о том, что разбил его машину. Вину в совершении преступления он признал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, — рассказали в прокуратуре Ленинского района.



Напомним, в Ярославле задержали ещё одного любителя портить чужое имущество. Полиция поймала мужчину, который поджигал припаркованные автомобили.