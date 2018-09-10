В Ярославле задержали пиромана, поджигающего машины во дворах
10 сентября 2018 12:13
2 288 3
Полицейские поймали ярославского пиромана, который несколько дней назад поджёг две машины за Волгой.
Напомним, в ночь на 6 сентября на улице Серго Орджоникидзе вспыхнули два автомобиля: «Киа» и «Форд». По горячим следам удалось задержать преступника. Машины поджёг 30-летний ярославец.
— Мужчина во всём сознался. Объяснить причину своего поступка он не смог, так как был сильно пьян, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
В отношении поджигателя возбудили уголовное дело. Отметим, что ранее мужчина уже был судим. А за это преступление ему грозит пять лет обязательных работ или лишение свободы на такой же срок.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru