Машины выгорели полностью

Полицейские поймали ярославского пиромана, который несколько дней назад поджёг две машины за Волгой.



Напомним, в ночь на 6 сентября на улице Серго Орджоникидзе вспыхнули два автомобиля: «Киа» и «Форд». По горячим следам удалось задержать преступника. Машины поджёг 30-летний ярославец.



— Мужчина во всём сознался. Объяснить причину своего поступка он не смог, так как был сильно пьян, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



В отношении поджигателя возбудили уголовное дело. Отметим, что ранее мужчина уже был судим. А за это преступление ему грозит пять лет обязательных работ или лишение свободы на такой же срок.

