В эти выходные погода не помешает прогулкам по городу

В центре Европейской России антициклон удержит сухую погоду со значительным суточным ходом температуры. В Ярославле выходные будут тёплыми и солнечными — температура воздуха будет на несколько градусов выше климатической нормы.



— 8 и 9 сентября в Ярославле и по области ожидается погода без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман, — сообщают синоптики Гидрометцентра России.



Днём в субботу ожидается температура воздуха около + 25 °C, а в воскресенье — около +20 °C. Ночью в выходные будет около +8... +11 °C.



Тепло будет ещё и в следующие выходные, но, как прогнозируют специалисты центра «Фобос», могут пойти дожди. Кстати, климатическое лето — 2018 вполне может оказаться самым продолжительным за всю историю метеонаблюдений.



Будет в сентябре и много дождливых дней. Но не очень. Примерно столько же будет и дней солнечных. Во второй половине месяца дневные температуры упадут до +7... +15 °С. По ночам будет с каждым днём всё холоднее и холоднее. В конце месяца даже ожидаются заморозки и похолодание до -1 °С.



И пока осень наступила только на календаре, а на улице ещё тепло, давайте посмотрим самые яркие кадры прошедшего лета.

