Балабаев едет в клинику на такси

Около часа назад в подъезде дома во Фрунзенском районе избили депутата Ярославской областной думы Сергея Балабаева.

— Мне позвонили и сказали, что какие-то люди носят по домам «чернушные» листовки. Возле дома 16 по улице Ньютона я заметил парня с чёрным пакетом — там, похоже, были эти листовки. Но я точно не знал. Шел рядом. Парень зашёл в подъезд. Я пошёл за ним. И только зашел в тамбур, как он уже вылетел на меня и начал бить. Сзади откуда-то подлетел второй. Но я был не один, а с сыном, сын вступился за меня. Мы успели позвонить 02. Сколько ударов было, точно не помню. Били по голове, по корпусу и в пах. Приехали полицейские, мы написали заявление. Сейчас еду на такси в больницу, — рассказал порталу 76.ru.

Депутат написал заявление в полицию. Те, кто напал на Балабаева, рассказали свою версию — говорят, это он напал на них. Во всех обстоятельствах теперь разбирается полиция.



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